黃姓婦女拉著欒姓婦女頭髮不放，警方對她噴辣椒水。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

八點檔真實上演！高雄75歲李姓老翁昨晚與小四幽會，不料卻被小三逮個正著，小三氣炸上前理論，隨即與小四起口角，兩人隨即發生扭打、拉扯，小四頭髮遭拉扯跪地哀號，李翁見狀也趕緊勸架。警方獲報到場，將小三小四分開，但小三遲遲不肯，遭警方狂噴辣椒水才鬆手。小三、小四手腳、頭部挫傷送醫，後續不提告，但仍依社會秩序維護法裁處。

據悉，李翁與小三66歲黃姓婦女認識多年，還與黃婦育有1女，但李翁仍不滿足，又在外與小四56歲欒姓婦女曖昧，猶如另一「時間管理大師」。

3日晚間7時許，李翁與欒婦在三民區建德、建昌路口聊天，該地正好位於黃婦住家對面，黃婦跑到陽台抽菸時，發現自己的愛人竟在外面「偷情」，氣炸找女兒、女婿一同下樓找李翁、欒婦理論，隨後爆發口角，黃、欒2人發生扭打，雖李翁從中插手勸架，仍無濟於事，後來黃婦站上風，拉住欒婦頭髮，令欒婦跪地哀嚎。

路人見狀報警，三民二分局警方獲報到場，李翁見員警來時，「救命，快來！」著急地向警求救，員警起初叫黃婦放手，但黃婦堅持不肯，員警開始用辣椒水伺候，黃婦被噴後也一直尖叫，黃婦女兒在旁還一直叫囂「不要這樣對我媽」，現場十分混亂。

隨後員警迅速將2女分開控制，黃、欒雙方手腳、頭部挫傷，皆送醫治療。目前雙方暫不提告，警方仍依社會秩序維護法第87條，移請高雄地方法院簡易庭裁處，雙方將面臨1萬8000圓以下罰鍰。