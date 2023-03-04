第5屆世界棒球經典賽（WBC）8日開打，中華隊4日在台體大棒球場練球，「最後一塊拼圖」效力巨人隊的旅美投手鄧愷威也終於加入，他表示，之前在美國都只有進行實戰投打訓練（Live BP

），有投到一定的局數，而他將依照巨人與中華隊協議的「使用說明書」登板。

鄧愷威表示，自己前2天到台灣，有在飯店跟中華隊見面、打招呼，今天首度與中華隊練球，氣氛和諧，也沒有太多隔閡。首度為台灣出征經典賽，也是繼2019年亞錦賽後再度披上中華隊戰袍，鄧愷威認為，兩次心情差不多，都是為國家比賽。

「很開心可以為國家打拚，穿上中華隊球衣責任重大，又是在自己國家打。」鄧愷威坦言，多少也是會覺得有壓力，「但這是必經的，必要去面對的。」

這次中華隊將碰上巴拿馬、古巴、義大利及荷蘭，將碰到不少大聯盟球員，鄧愷威想藉由這個機會增加自己的經驗，明天他將在官辦熱身賽對中信兄弟中繼登板，「照著今天感覺去丟就好，不用刻意表現出什麼東西，把該做的做好。」

剛抵台沒多久就進入經典賽倒數階段，鄧愷威沒有感受到太多時差困擾，他透露，巨人球團今年有賦予他一些課題，提醒他到中華隊後也要持續去做好，「當然也有一些祝福，希望我可以丟好之類的。」