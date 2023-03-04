鄭仲茵今(4日)凌晨拋出前夫陳冠霖所寫的悔過書，爆料婚姻期間被家暴等種種不堪過往，她指出懷孕8個月時衝到KTV要陳冠霖回家，一名女星當時靠在陳冠霖肩膀上問：「她（鄭仲茵）怎麼來了？」網起底該女是過去常演出電視劇的女星林立青，而林立青當時否認是小三。2007年她在自己婚宴前傳出新郎落跑，婚姻僅維持3個多月，劇情可說是比鄉土劇更誇張。

根據過往新聞報導，鄭仲茵和星卉本來是好姐妹，而星卉一度和陳冠霖交往，不久後便將陳冠霖介紹給鄭仲茵認識，未料陳冠霖後來疑似傳出劈腿鄭仲茵，星卉選擇退出，而陳冠霖和鄭仲茵正式交往3個月後就閃婚，但兩人的婚姻很快就亮紅燈，鄭仲茵昨發文透露，懷孕5個月時和陳冠霖到泰國跟團度蜜月，外界看來幸福，但當時就被男方拳腳相向，她更指陳冠霖不顧她身體不適，夜夜跟其他人到夜店狂歡，喝醉後回飯店，「還要身體不舒服的我滿足他」。

鄭仲茵說，當時她因沒讓陳冠霖滿意，讓對方氣得拿電話、酒瓶、枕頭砸她、捅她，想逃出房間還被陳冠霖拉住頭髮抓回來。懷孕8個月時，陳冠霖故態復萌，跑去跟友人到KTV尋歡作樂，她到現場後便立刻和陳冠霖起爭執，兩人因此對鋪公堂，最後離婚，而當時被傳在現場的女星林立青，則解釋和陳冠霖關係單純，只是工作上合作的朋友，否認介入他人婚姻。

林立青當年被指介入陳冠霖和鄭仲茵的婚姻，但她否認。（圖／中時資料照片）

鄭仲茵、陳冠霖2003年正式離婚後，2007年林立青傳出和交往15年的電腦業高層男友閃電離婚，該年年初兩人才分別在上海、海南島舉行婚禮，5月回台灣拍婚紗、6月宴客，卻在宴客前一天臨時決定取消婚宴，先前付給婚宴會館的訂金6萬元因此被沒收，林立青透露，月初到上海時發現老公對她態度冷淡，深談後才發現另一半已經對她無感，兩人在6月11日正式簽字離婚，結束3個月又27天的短命婚姻，林立青更為此爆瘦，整個人僅剩39公斤。

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