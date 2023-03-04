世界棒球經典賽將在3月8日於台中洲際棒球場登場，台中市警局4日發表「治安我來」防制犯罪影片，邀請中華隊國手王威晨、江坤宇、呂彥青及高宇杰、警察同仁與台中市長盧秀燕亮相，邀請民眾來台中為中華隊加油，市警局局長李文章強調，警方全力維持治安平穩、交通順暢，讓球員、球迷安心參與這場棒球盛宴。

台中市警局表示，球場維安工作將由第五、豐原、太平、大雅等分局分工，並由轄區五分局負責周邊交通疏導，配合市府交通局交通管制措施，迎接全台棒球迷。

台中市府宣傳世界棒球經典賽全員動起來，台中市警察局也拍攝防制犯罪影片，各警種代表余鑒原、張庭菘、陳炯元及楊舒婷，搭配中華隊國手王威晨、江坤宇、呂彥青及高宇杰等人入鏡，由警員高喊「治安我來」；國手則喊出「打球我來」，透過穿插、交錯畫面，展現各自投入治安及力拚賽事的決心

「來啦！」由5名民眾各以閩南語、魯凱族語、客語、菲律賓語及法語等語言發聲邀請，最後由盧秀燕壓軸亮相指出，世界棒球經典賽3月在台中開打，歡迎來台中，為中華隊加油。

「治安我來，打球你來！」李文章表示，警方面對這場國際級賽事，將統合全局力量，達成維護治安、交通的使命，與民眾一起為中華隊加油。