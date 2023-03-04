6名男子因缺錢花用，「應徵」提供金融帳戶領高薪的「工作」，但立即被囚禁，期間還被電擊、餵毒、強迫吃大便。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警第三分局循線在香山1處民宅成功救出6名求職遭詐騙囚禁的被害人，並逮捕9名自稱風飛砂幫的不法份子。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

6名男子因缺錢花用，去年底「應徵」提供金融帳戶領高薪的「工作」，但與「幹部」一見面就被強押至民宅囚禁，期間還被電擊、餵毒、強迫吃大便，新竹市警第三分局循線在香山1處民宅成功救出6名求職遭詐騙囚禁的被害人，並逮捕9名自稱風飛砂幫的不法份子。

警方調查，該犯罪集團平日均以風飛砂幫風北會及風正會成員自居，該幫派成員經常於新竹縣、市一帶活動，出門均使用白牌車或租賃車代步，意圖躲避警方查緝，案經新竹地檢署檢察官吳志中指揮偵辦，新竹市警第三分局員警多日跟監埋伏蒐證，見時機成熟展開數波之查緝行動，緝獲以何姓主嫌為首等9名嫌疑人到案，其中3名嫌疑人因惡性重大為法院裁定羈押。

警方指出，該詐騙集團利用臉書等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」廣告貼文，吸引缺錢急用的被害人應徵求職，並派車前往接送，惟被害人一上車就被矇上眼睛強行帶往拘禁處所。

之後被害人還遭搜括身分證件、銀行存摺及提款卡等，並沒收手機禁止對外聯絡，囚禁期間若不配合還會遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等恐怖手段，讓被害人無力反抗，如同被囚禁任人宰割之「豬仔」。

警方日前並將全案以組織犯罪、妨害自由、詐欺、洗錢、人口販運、毒品及傷害等罪嫌移送檢察署偵辦。

三分局分局長林炎巨呼籲，在找工作時應多加查證，保持警覺並注意安全，拒絕相信網路上或熟識友人介紹「輕鬆、高薪、無需經驗」之不實徵才廣告，才能避免受騙上當，警方也將加強查緝詐騙集團，抑止其他類型諸如假網拍、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資等詐欺案件的發生，並持續打擊黑幫、犯罪組織，以杜絕黑幫成員恃強欺壓善良百姓，淨化社會治安。