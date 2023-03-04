好市多冷凍切片魚因方便料理吸引許多主婦採買，但有網友日前購買冷凍白帶魚切片，發現退冰後魚腥味重，乾煎後腥臭味更濃，魚肉還有粉感，驚覺有問題，家人吃了幾口還拉肚子，雖然好市多事後有退費，但商品仍在架上販售，急勸要買的會員三思。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，最近購買了好市多的冷凍白帶魚切片，用流水退冰後，發現白帶魚腥味偏重，而且內臟完全沒清理，還要自己再加工處理。之後下鍋煎越發不對勁，白帶魚肉質鬆散帶有粉感，而且相當腥臭，「家人不察吃了幾口，才驚覺魚本身有問題，隔天都有拉肚子情況……」。

原PO說最近購買了好市多的冷凍白帶魚切片，用流水退冰後，發現白帶魚腥味偏重，而且內臟部分完全沒清理。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO表示，跟好市多反應後對方願意退費，但商品沒下架，仍在賣場販售，因此提醒大家「選購時請務必三思，審慎判斷」，也希望好市多品管人員，能多加注意海鮮魚貨的採購問題。並PO出照片，顯示出包的冷凍白帶魚切片每公斤399元，產地阿曼。

對此，網友紛紛留言：「買過一次，就不敢再買了」、「白帶魚要買活體，我買過冷凍的魚腥味重，魚肉容易鬆散不好吃！」、「好市多來說只有鮭魚還能買而已」、「遙遠地方的漁獲.... 幹嘛捨近求遠？」也有苦主表示，「我前天把真空袋剪開，魚腹前端就是腥臭鹹魚味」，「我買過鹹魚，煎起來粉粉的，口感很怪，我也是退了，但鮭魚跟香魚沒踩過雷。」