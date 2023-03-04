▲圖為基隆市田徑場現況，為防止塵土飛揚已鋪設帆布。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲圖為基隆市田徑場未來施作完成之模擬示意圖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市立田徑場拆除重建工程於2021年發包開工後，因受疫情及烏俄戰爭及變更設計影響，導致原得標廠商無法依契約完工，已與原廠商終止契約並重新開工準備中。市政府表示，工期預定2024年12月底完工，屆時基隆將有一個多元、開放、安全及優質的競賽及運動場所。

市政府說，基隆市立田徑場為本市唯一大型競賽運動場所，陪伴基隆市民歷經40多年的記憶，而田徑場設施老舊，為保障民眾生命財產安全，提供更優質之運動競賽及活動場地，市府已於2018年及2019年向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建。

然而，由於疫情及烏俄戰爭、原物料上漲等影響，廠商遲未完成契約項目。前任市長林右昌先與廠商重新進行議價，並要求廠商盡快復工，但廠商均未能完成，故市府已於2022年10月20日與廠商終止契約，後於2022年12月5日重新招標並與新廠商完成訂約，現正辦理開工前置作業中。至於原廠商有向公共工程委員會提出申訴，後續再依申訴結果辦理，市府目前並無提出訴訟。

市政府說明，拆除重建工程會將原環狀看台拆除，重建可容納約3000人之司令台，並於司令台下方規劃多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場，另為兼顧民眾停車場需求，再於2020年向交通部公路總局爭取興建可容納汽車200輛、機車178輛之立體停車場。整體拆除重建工期為600日曆天，預計2024年12月底可完工。

市政府強調，會積極辦理並監督廠商，讓每年使用人數超過30餘萬人次的田徑場可以儘早完工，帶給基隆市民全新的運動休憩場所，市府亦將積極爭取更多的大型賽事，讓基隆成為一個更有運動活力的城市。