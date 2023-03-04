台北市地政局4日在社子島舉行剔除徵收說明會，社子島自救會成員在會場外杯葛，出席的地政局長陳信良（中下）遭自救會成員追著抗議，說明會無疾而終。（姚志平攝）

台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會痛批事先雙方未有溝通，遂到場杯葛，北市地政局長陳信良、土開總隊長黃群坐車抵達現場時，現場爆發激烈衝突，場面一度失控。最後陳信良等人在警方護送下離開，他強調，未來會透過駐地工作站以及各種溝通管道，和住戶持續說明。

台北市地政局土地開發總隊擬於今日早上10點在中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，揚言杯葛的社子島自救會成員早早便抵達現場，原欲進入活動中心，但因區民活動中心大門鎖上，便在外擺起板凳、標語，等待市府人士到場。

台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場杯葛，現場爆發激烈衝突。（李奇叡攝）

不料陳信良等人一抵達，便遭民眾包圍，爆發第1波衝突，自救會成員高喊「停止開會」，陳信良無奈回應「要不要聽我說話？」，雙方旋即展開拉扯。（李奇叡攝）

社子島自救會到場陳抗。（李奇叡攝）

不料陳信良等人一抵達，便遭民眾包圍，爆發第1波衝突，自救會成員高喊「停止開會」，陳信良無奈回應「要不要聽我說話？」，雙方旋即展開拉扯，等候在旁的警方上前戒備。自救會成員頻喊「你沒資格講話」、「局長沒有發言權」、「不要作秀」，陳信良立即說「這不是作秀，這是我們第一次到現場跟居民做溝通，我希望大家給我講話的機會」，現場情緒高漲，警方便打算護送陳信良離開。

被勸離的陳信良步行離去時，媒體上前堵上麥克風追問看法，他說，現在社子島環境這麼差，他今天如果有能力給社子島好的環境，現在就想做。他也強調，會另外找時間跟大家詳細說明，社子島已經50年沒有開發，這是市府第一次來跟住戶溝通，未來在駐地工作站等各種溝通管道，都會跟住戶來做說明。

此番言論無法安撫自救會成員情緒，不斷追逐陳情，有人高喊「局長滾蛋」，此時街道再度爆發推擠衝突，各方在街上發生拉扯衝突，媒體亦深陷其中，陳信良最後在警方保護下乘坐警車離開。

社子島李華萍受訪時說，蔣萬安沒有兌現選前承諾，都不得召開後續社子島相關審議會議，就算是地政局長要和他們對話也無話可說，因為社會溝通沒有做好，今天這個不叫對話，而是「說服大會」。她認為，要有真誠的溝通，且雙方建立信任才有辦法達成共識。

「這個真的沒什麼好對話」李華萍表示，蔣萬安在選舉期間說社子島居民要相信政府、配合政府，社子島未來才走得順，但如今卻沒有溝通沒有做，彼此無法取得信任。過去柯文哲執政時，居民跟政府之間的撕裂已經非常嚴重，但蔣萬安現在卻延續過去柯文哲的模式，用說明會的方式取代實質溝通，這個是不對的，所以自救會才會來到現場，要求宣布流會。

李華萍說，蔣萬安選前認為社子島不該全部剷平，也認同聚落應該保留，並強調市府會用最大的誠意跟包容來處理聚落保留的問題，但從蔣上任後的第一場會議來看，可以發現蔣萬安上任市長兩個多月以來對市政完全不熟悉，因為若熟悉就不會被各局處牽著走。

李華萍指出，今天這場說明會是按照過去柯文哲時代的舊方案繼續說明，但日前遞出的陳情文件裡面就寫明反對區段徵收，不願意納入柯文哲計畫案，也不接受柯文哲時期提出的剔除方案，內政部也要求台北市政府重新研議剔除原則跟聚落保留的問題，但市府完全沒有做，今天就想召開這場說明會，「所以我們今天來杯葛是有理的，這個會議根本沒有召開的道理」。

李華萍批，蔣萬安過去就說要傾聽在地居民的聲音，選前有看到蔣萬安，選後卻都沒看到，因此想請台北市民幫忙協尋，會傾聽民意的蔣萬安市長在哪？她強調，此案攸關社子島一萬一千多居民家園被強拆、土地被強徵地問題，而且這邊83％以上是私人土地，怎麼可以用這麼粗暴的方式輾壓？過去他們說柯文哲是獨裁市長、鴨霸市長，現在蔣萬安卻循著柯文哲的腳步，也變成一個獨裁市長，簡直讓台北市回到過去的戒嚴時代，「這是很可悲的一件事情」。