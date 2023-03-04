高雄市長陳其邁（前中）4日參加婦女節活動，他推崇女力在議會有傑出表現。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁將率團參加2023東京國際食品展，他4日表示，上次熊本的知事與市長來訪時，雙方已經有初步交換意見，這次會加強交流，台積電也會去熊本。對於未來半導體的產業、設備與材料等，會有適合廠商。

「2023東京國際食品展」將於3月7日至10日在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場開幕，陳其邁將率領農業局等單位參訪。

對於會見哪些日本政要，陳其邁表示，這次不會拜訪東京都知事，去年見過了。除了參加東京食品展外，也會回訪熊本縣與熊本市的知事、市長，並拜會福岡知事，重點在城市交流，姐妹市互訪，推銷高雄的農產品，促進雙方的投資。高雄與熊本在產業結構、高科技半導體等，有相互投資的資會。

陳其邁說，上次熊本的知事與市長來訪時，已經有初步交換意見，這次會加強交流。台積電也會去熊本，對於未來半導體的產業、設備與材料等。會有適合廠商。這次也會回訪福岡，擴大與日本的交流。

至於推銷哪些產品給日本，陳其邁表示，有13家農漁產品公司參加，推銷蜜棗、烏魚子、鳳梨、午仔魚等。

陳其邁