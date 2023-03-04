新的一周即將到來，命理專家雨揚老師在臉書上分享3／5～3／11的12生肖運勢，本周好運前三名分別為生肖馬、龍、虎，其中生肖馬的人在事業上鴻圖大展，有升官機會；屬龍職場有助力 ，能端出漂亮成果；屬虎單身者易覓得良緣，有伴則感情甜蜜。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運節節高升，你在公司中能獲得主導專案的機會，並發揮出優秀的領導能力，帶領同事創造出新的成就。愛情運佳美，單身者的生活充實，建議在忙碌之餘可以接觸不曾出席的活動，拓展人脈與眼界；有伴者近期歷經許多憂傷之事，讓感情受到影響，建議與伴侶互相扶持、鼓勵，感情才能長久。財運安穩，只要減少衝動購物，並培養儲蓄的好習慣，很快就能存到一筆財富。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業運低迷，容易因為判斷錯誤而出包，加上同事間的閒言閒語，讓你壓力十足，建議冷靜應對，才有助順利度過危機。愛情運不佳，單身者準備向心儀對象告白時，卻發現對方早已心有所屬，戀情無疾而終；有伴者最近被孤獨感包圍，建議適時找另一半談心，良好的溝通有助於增進感情。財運不穩，雖有穩定的收入，但日常的瑣碎開銷較多，讓你的財務壓力倍增。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業順風順水，在接洽客戶時表現得沉穩大方，令對方對你印象深刻，合作水到渠成，獲得上司的大力讚賞。桃花能量暢旺，單身者無論在聯誼或是聚會上，只要不吝向對方展現你的幽默感與親和力，就能獲得良緣；有伴者與另一半能夠互相包容體諒，感情甜蜜，可發展成長久穩定的關係。財運甚佳，可考慮與朋友經營副業，為自己開創新的財脈。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運順遂，平時與同事維持良好的互動關係，能夠在工作進度一籌莫展時獲得滿滿助力，順利突破阻礙。感情運不錯，單身者容易在親戚長輩的介紹下結識新對象，可向對方展現出你獨特的一面，可望獲得甜蜜戀情；有伴者可規劃與家人出遊，在放鬆身心的同時，也能使家人間的感情更加深厚。財運亨通，如有中意的商業項目，可大膽地投入資金，有望獲得豐沛獲利，令荷包滿滿。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場助力滿滿，在規劃專案時能收到許多前輩的建議，只要加以調整，必能造就無可挑剔的成果，廣受客戶好評。愛情運佳美，單身者出遊時可買些伴手禮請同事吃，互相交流美食資訊，將能增進彼此間的情誼；有伴者對另一半展現出體貼的態度，令對方感到很幸福，互動甜蜜無比。財運平穩，養成定期核對信用卡帳單的習慣，仔細檢視每一筆支出，就能減少不必要的消費。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業開始忙碌，當臨時插件打亂工作步調時，必須穩住陣腳，釐清各項工作處理的優先順序，才有助提高辦事效率，逐一達成目標。愛情運平平，單身者在不了解事情的全貌時，切勿隨意下定論，避免造成誤會；有伴者可大方介紹另一半給朋友認識，讓對方熟悉你的生活圈，關係將更加穩固。財運不濟，近期容易花錢享樂，宜多加看緊荷包，分配預算，以免月初就透支。

▍生肖馬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，能夠接下重要專案，盡情發揮自己的長才，做出一番成就，可望因此被提拔升官。愛情運甜蜜，單身者可報名學習外語，除了能增進自身實力，也能透過課堂認識新朋友；有伴者與另一半有共同話題，彼此間互動熱絡，熱度不減。財運上揚，可參照身旁親友的建議來挑選投資標的，能讓你獲得滿滿收益。

▍生肖羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場考驗不斷，建議遇到難題時別獨自苦思，應盡快尋求幫手協助，以免卡關太久，耽誤到交件時間。愛情缺少火花，單身者可主動傳送關心的訊息給親友，透過親切的寒暄，維繫彼此間的關係；有伴者別打斷另一半的談話內容，學會尊重對方，相處起來會更和睦。財運低迷，由於意外開銷大增，導致荷包迅速縮水，應盡量減少不必要的開支。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運騰飛，有望憑藉出色的能力，在業界一戰成名，甚至有機會與該領域的權威人物交流，讓專業知識更上層樓。桃花朵朵開，單身者在公司不乏追求者，可從中挑選合適的對象，開啟甜蜜的兩人世界；有伴者可替伴侶熬煮養生湯品，悉心調養身體，讓對方感念於你的付出，對你加倍寵愛。財運回溫，近期可收穫來自親友的多筆援助，讓你的副業得以順利開展，賺取不錯的利潤。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻運降臨，在前輩的不藏私教導下，能順利掌握工作要領，甚至舉一反三，替公司開創無限商機，表現可圈可點。感情運尚可，單身者可利用休假日與家人一同爬山，將令家庭成員間的關係更和睦；有伴者與家人偶有冷戰，可在事後購買對方喜愛的美食，並表達自身感受，有助化解心結。財運不錯，由於工作收益增高，讓你的進帳上升，可多多分享甜頭，讓財運更上頭。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運平穩，只要用心經營人際關係，就能讓你迅速拓展職場人脈，在關鍵時刻，將有機會收穫各方助力，以及絕佳的合作契機。桃花運漸入佳境，單身者可請長輩介紹合適的對象，就有望為自己促成美好姻緣；有伴者和伴侶在平凡的生活中相知相惜，感情也在日積月累下更加穩定。財運上揚，在經營影音平台時，可多嘗試求新求變的風格，將令你吸引更多受眾，讓荷包更飽滿。

▍生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業陷入瓶頸，因其他部門提供的資料有誤，讓你的成品一改再改，行事上多有挫折之餘，也容易受到來自上司的苛責，使自信心蕩然無存。愛情運佳美，單身者可在交友平台上尋覓好對象，替自己謀取幸福戀情，開展甜蜜生活；有伴者應多關心另一半，讓對方感受到你的在乎，感情才能長久。財運不濟，近期在娛樂方面的開銷大增，建議購物前宜三思，以免入不敷出。