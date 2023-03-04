傳言國民黨主席朱立倫在布局參選2024總統選舉，操盤手是國民黨立委傅崐萁。新北市長侯友宜今（4）日被媒體問到有何看法？侯友宜說，每個人角色不同，但最終目標是一致的，每個人一起攜手合作，國家就會進步。

侯友宜表示，朱主席有朱主席的角色，他當市長有市長的角色，每個人所扮演的角色都不一樣，但是最終的目標一定是一致的，只要為國為民努力做事，提出好的政策，新北市地方政府首長落實去把事情做好，把每個人的分工，團結在一起，好好的攜手合作，相信國家就會進步，人民生活就會更好。

媒體追問，朱立倫的角色是只適合提名，不適合參選嗎？侯友宜說，相信主席的角色不但是一個總教練，也是一個很優秀的人才，相信大家都是為國家、為人民一心一意做事，所以大家通力合作，好好團結在一起。

立委補選結束，傳聞國民黨內對2024提名人選將有一番廝殺。對此侯友宜重申，每個人有自己的角色，他還是新北市市長，還是要把新北市當前最重要的工作把它做好，所以大家把自己的角色做好，才是我們應盡的本分。