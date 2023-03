中租控股表示,中租控股的校園徵才活動,以永續發展為主題,宣揚ESG面向作為,也力行節碳減量行動,現場提供IPAD線上填寫履歷,同時與旗下品牌—銀角零卡合作,舉辦社群平台追蹤、加入粉絲好友與按讚留言分享,即贈中租幣,還可參加抽獎活動,有機會獲得住宿券、禮券與電影票等獎項。

中租控股接下來徵才活動將接續至逢甲大學、中山大學、成功大學、淡江大學、政治大學、東海大學及文化等8所大學,中租控股表示,3月17日將舉辦線上說明會,以「Focus Makes Magic」為主軸,介紹公司推行逾10年,以英文開頭名稱縮寫組成「MAGIC」的人才計畫,線上連結為https://reurl.cc/GX35qv。

中租亞太MA計畫已邁入第11年,中租控股表示,以「Be the MAster of your life」為主題,培訓時間約2.5-3年,培訓內容結合在台實務歷練和海外當地積累,輔以結構性完善的基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練與國際化人才相關訓練等,培訓合格即派駐海外單位服務,亞太MA表現優異者首年年薪即突破新台幣百萬元。

中租控股說,亞太MA計畫每年召募20名儲備幹部,目前已培育多位優秀的國際人才,成功支應海外營運發展,派外人力已有20%來自MA人才池。2023年召募計畫也已開始,履歷收件至6月底,歡迎有志青年加入中租行列,一同開創國際職涯。

中租控股旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源,也將召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保險經紀人與太陽光電等全產品線行銷業務人員,以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、數據分析師等等。