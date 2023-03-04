台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，地政局稱，無法順利召開原因為場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈。（李奇叡攝）

台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，自救會成員打算進入活動中心，但現場警方告知大門鎖上，無法進入。（李奇叡攝）

台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場杯葛。（李奇叡攝）

台北市政府今上午擬於社子島舉辦申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場杯葛，北市地政局長陳信良、土開總隊長黃群抵達現場時爆發激烈衝突，在此之前自救會成員打算進入活動中心，但現場警方告知大門鎖上，無法進入，台北市地政局則稱「門鎖遭人破壞」，雙方各執一詞。

台北市地政局土地開發總隊擬於今日早上10點在中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，揚言杯葛的社子島自救會成員原欲進入活動中心，但維安警方告知區民活動中心大門鎖上，成員遂於外頭擺起板凳、標語，等待市府人士到場，後續爆發2波推擠衝突。

台北市地政局表示，原欲向居民溝通，說明剔除原則、相關權益與負擔，但說明會因故未能順利完成，深表遺憾。並指出無法順利召開原因為場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，才無法舉行說明會。

地政局稱，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

地政局說，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。

地政局指出，過去已為社子島舉行安置計畫聽證，放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施等等。另針對陳情人聲明不納入社子島開發案區段徵收範圍一事，市府已逐一函復其陳情標的依剔除原則進行研析之結果，並於去年11月於社子島專案工作站提供諮詢服務。

地政局強調，未來也將秉持深化溝通之精神，依照民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。居民也仍可透過多元服務管道，如專案工作站駐點、線上諮詢、電話專線諮詢及預約說明會等方式，了解開發案內容及自身權益。