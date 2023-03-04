據中共中央政法委官方「中央政法委長安劍」消息，3月3日，中央政法委委員、秘書長誾柏赴執法監督局、政法綜治信息中心、長安雜誌社、中國長安出版傳媒有限公司等委直屬單位和中華見義勇為基金會調研指導工作。

這意味著誾柏已接替國安部部長陳一新，升任中央政法委秘書長。誾柏此前擔任中央政法委副秘書長。

目前，中央政法委機關領導由一正兩副組成，秘書長誾柏，副秘書長王洪祥、楊春雷。

誾柏，1969年4月生，雲南大學公共管理學院民族政治與公共行政專業畢業，研究生學歷，法學博士。曾任青海省人民檢察院檢察長，青海省委常委、政法委書記，青海省委常委、組織部部長，青海省委副書記等職；2022年7月，誾柏進京擔任中央政法委副秘書長。

調研中，誾柏強調，要以嚴謹作風扎實推進執法司法監督工作，促進嚴格執法、公正司法，讓人民感受到公平正義就在身邊。要提高政法宣傳輿論工作能力水準，深入研究當今網路技術發展趨勢，堅持守正創新、強化政治引領，鞏固好政法領域意識形態陣地；堅持科技賦能，扎實推進政法資訊化建設。

誾柏指出，大力弘揚見義勇為精神是營造良好社會風尚的重要舉措，要充分發揮法治對見義勇為的保障作用，以榜樣的力量影響人、感召人、帶動人，助推更高水準平安中國建設。