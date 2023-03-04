出身美國南卡羅來納州顯赫司法世家的律師梅鐸克，被控謀殺妻兒今天獲判無期徒刑。由於檢方不求處死刑，他的刑度已是最重，讓這宗全美矚目離奇案件暫畫句點。

梅鐸克（Alex Murdaugh）所涉案件含雙重謀殺、盜用公款、「買兇自殺」意圖詐領保險金等多項元素，成為全美社會近兩年來的熱議話題，更被拍成紀錄片劇集在Netflix播放。

● 顯赫鄉紳 司法世家

根據南卡州的法律，梅鐸克的案件符合死刑要件，但檢察官僅求處無期徒刑。檢方稱因出於這類案件的成本與複雜度、死刑執行在當地有實務面的不確定性及死刑審理須更拉長時程等一系列考量，才於審判前一個月決定不求處極刑。

「紐約時報」指出，梅鐸克是家族的第4代律師，他的家族在南卡沿海的低地區（Lowcountry）司法體系有顯赫影響力。他過著秘密生活，從當事人和同事盜用數百萬美元，還對許多與他最親近的人撒謊。

他被控2021年6月於農莊自宅槍殺52歲妻子瑪姬（Maggie Murdaugh）與22歲小兒子保羅（Paul Murdaugh）。全案審理近6週，陪審團昨天判定梅鐸克有罪，法官今天量刑宣判。

檢方稱梅鐸克用霰彈槍殺死兒子，隨後在妻子趕來查看時用步槍射殺她，事後迅速著手製造不在場證明，例如給已死的妻子發簡訊和打電話，並在很短的車程外探望生病的母親。

被告其中一名辯護律師哈普連（Dick Harpootlian）表示打算上訴。

● 謀殺、盜公款、買兇自殺意圖詐保

梅鐸克在法庭坦承挪用公款和說謊。靠挪用公款所得與多年來執業的豐厚收入，他也過著富裕和享受特權的生活。

梅鐸克曾夢想追隨父親、祖父和曾祖父腳步成為當地檢察長，但公家體系最後只當到公設辯護人經手少數幾起案件。儘管如此他仍在汽車上保留檢察官徽章，並安裝藍色閃光燈，後來被檢方認為這是他內心自認凌駕於法律之上的表徵。

他去年夏天因被控包含盜用公款在內多項財務犯罪、總金額達880萬美元（約新台幣2.68億）而被撤銷律師資格。他當時稱拿這些錢買鴉片類成癮藥物，有時一週就得花上萬美元。

犯案動機是本案一開始就出現的爭點。檢方主張梅鐸克殺人是想製造自己受害家屬形象搏取社會同情，轉移焦點以防長年挪用公款行徑曝光。

首席檢察官克華特斯（Creighton Waters）庭訊時指出，梅鐸克承認多年來撒很多謊以掩蓋財務不當行為和藥物成癮。華特斯還提醒陪審員們別成為下一個被他謊言愚弄的人。

● 案情離奇全美熱議 檢審靈魂拷問

華特斯在庭上指出，案發當天猶如壓垮駱駝最後一根稻草。當天稍早，梅鐸克被律師事務所的財務長指責私吞一張本應轉交給律師事務所的六位數支票。

華特斯說私吞鉅額支票只是梅鐸克財務問題其一，另一件是另一律師汀斯利（Mark B. Tinsley）。汀斯利曾因梅鐸克小兒子保羅2019年涉及醉酒駕船事故導致一名19歲女孩死亡而起訴梅鐸克。意外當時遊艇是保羅所駕，汀斯利緊咬梅鐸克需披露詳細財務記錄，以供相關追查。

檢方說起初梅鐸克的計畫奏效，在妻兒被殺後的幾個月內，對他財務狀況的調查停止。但之後在2021年9月，律師事務所一名員工在他辦公室裡發現一張報失支票，讓事務所發現梅鐸克盜用公款而逼他辭職。

後來梅鐸克又報案說他在一條鄉村公路邊遭人開槍、所幸子彈擦過頭部。但幾天後梅鐸克在煙毒勒戒所承認，他實際上是想讓遠房表親史密斯（Curtis Eddie Smith）殺他，好讓倖存的長子巴斯特（Buster Murdaugh）能自他身故保單上獲賠等連串離奇情節。

法官紐曼（Clifton Newman）在宣告量刑前嚴斥梅鐸克近20分鐘，還說被告沒被檢方求處極刑算是走運。

紐曼說：「在過去近1世紀裡，包含你本人在內，你的家族在這間法庭裡起訴別人，很多被判死刑的人搞不好犯行還都比你輕。」