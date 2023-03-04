通過監視錄影畫面發現，卓男昨天晚上10點27分左右，騎乘電動車返家，再牽車進屋時因重心不穩跌倒，遭電動車壓倒在地。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

卓男直到今天清晨被運動路過的民眾發現。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

由於目前市售電動車種類繁多，但重量應該也不至於壓死人，至於究竟是被壓死、電動車漏電電死，目前警方已移送彰化地檢署偵辦，以釐清真正死因。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

昨天晚上彰化市48歲卓姓男子騎乘電動車返家後，準備牽車進屋，過程中疑似重心不穩摔倒在地，被電動車壓倒在地動彈不得，直到今天清晨被運動路過的民眾發現，由於目前市售電動車種類繁多，但重量應該也不至於壓死人，至於究竟是被壓死、電動車漏電電死，目前警方已移送彰化地檢署偵辦，以釐清真正死因。

警方表示，今天清晨5點多有民眾報案，在彰化市彰南路一段一處民宅前發現男子被電動車壓住，臥倒在地，警消獲報抵達現場後，將卓男拉出急救，隨即送往彰化基督教醫院救治，不過到院前已經無呼吸心跳。

通過監視錄影畫面發現，卓男昨天晚上10點27分左右，騎乘電動車返家，再牽車進屋時因重心不穩跌倒，遭電動車壓倒在地，畫面中看見其有掙扎幾次要爬起，經過3分鐘左右仍無法起身，最終一動也不動。

不過依目前市售電動車最重的重量約莫百公斤，要傾倒壓死人的狀況並不容易，加上現場無打鬥痕跡，因此真正死因警方也百思不得其解，目前已報請彰化地檢署進行相驗，以釐清真正死因。

這此離奇案件也引發討論，附近民眾猜測是否電動車漏電電死。有電動車業者表示，市售電動車電壓在48V、60V甚至72V不等，是絕對足夠電死人的，不過現在就算比較陽春的車款，也都配有漏電保護裝置，因此認為遭電死機率不高。