2日全中運在新竹縣舉辦網球資格賽竟也傳同樣憾事，疑似場地不平整，害高雄市左營區福山國中張姓選手當場腳踝翻車、無奈棄賽，網球生涯也堪慮。張生母親4日沉痛拋出聲明，強調賽前一天許多教練與家長就發現場地有問題，抱怨也沒用，除了張生，還有2位選手扭傷，為何國家級的賽事無法確保選手的安全？

全中運新竹縣網球資格賽2日第一天賽程就傳出，高市福山國中網球隊的張生取得領先優勢，但疑似因為場地不平，跑動時踩到凹陷的坑洞、腳踝嚴重扭傷，當場倒地痛苦呻吟，比賽因此被宣告終止。張母擔心，張生接下來復原、升學保送之路恐怕也會因本次的競賽未能奪牌而終止。

張母表示，孩子們努力地練習了一年，經過縣市的選拔，好不容易來到全國的中等學校運動會，代表著自己的學校，代表著自己的縣市參加這個國家級的比賽，這群年紀只有13至15歲的孩子，倍感榮譽來到這個國家級的賽事，心裡想的只有好好發揮，好好替學校跟團隊取得勝利。但是他們沒有想到，這場全國的賽事居然連提供他們安全無虞的比賽環境都沒有做到。

國中部的孩子們的比賽場地是一個人工草皮的四面球場，直到2日比賽開始的第一天清晨，第四面場地還在施工。1日選手們開始到球場熟悉場地時，就已經發生很多狀況，沙子分散不均勻，人工草皮接縫處不平，現場諸多來自教練與家長的抱怨，但是隔天比賽還是進行了。

張母強調，張生就是在第四面場地，在一處人工草皮接縫處因為沒有沙做止滑的狀況下，腳踝扭傷，當下在場地上痛苦地躺了10分鐘，大會也有防護員積極幫他處理，後續也有前往醫院確認傷勢。

張母不解，為什麼在國家級的賽事，會有讓這些相信著我們大人應該會保護他們的年輕孩子陷入危險的比賽場地？正式比賽的場地難道不需要在賽前完成勘驗嗎？這些都可以在賽前做好的準備，為什麼沒有準備好，就倉促的讓這些來自全國的孩子陷入這麼大的危險中。

張母還爆料，第一天稍晚也有一個孩子扭傷，昨天早上也有另一個孩子扭傷。「我想請問到底我們身旁的這些大人在做什麼，大家可以撇除政治商業考量，好好地回到這些代表各縣市的年輕選手的立場，提供給這些相信大人們的孩子們一個安全無虞的比賽場地嗎」？

張母強調，網球這個比賽項目很特別，不像桌球或羽球，選手們必須在戶外接受日曬雨淋的考驗，跑動的範圍也更大，因此一個狀態好的，安全的場地對他們非常重要。