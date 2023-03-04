《日本經濟新聞》日前指出，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，民進黨立委劉世芳、蔡適應、羅致政、何志偉提案連署要求退輔會清查曾涉案退役人員，而此提案也被批評是不信任國軍，對此，民進黨立委許智傑表示，希望可以多給多數認真的國軍兄弟姐妹肯定，也要抓出其中少數的老鼠屎。

許智傑指出，日媒的評論對國軍不公平，9成數字過於誇張，希望可以多給多數認真的國軍兄弟姐妹肯定，也要抓出其中少數的老鼠屎，避免少數共碟老鼠屎壞了一鍋粥。