高市府環保局每年定期採樣飲用水分析物理性、化學性及細菌性檢測項目，根據統計，去年細菌性分析部分，檢測飲用水水源、水質及公私場所設置公眾飲用連續供水固定設備的大腸桿菌群與總菌落數微生物分析計1515件，檢測結果均符合標準。

為了加強市民飲用水水質安全，高雄市環保局每年定期採樣檢測飲用水，根據2022年資料顯示，檢測飲用水水源、水質及公私場所設置公眾飲用之連續供水固定設備之大腸桿菌群與總菌落數微生物分析計1515件，檢測結果均符合飲用水大腸桿菌群6CFU／100 mL及總菌落數100CFU／mL標準，另外，飲用水水源檢測結果也符合大腸桿菌群2萬CFU／100 mL(具備消毒單元者)標準。

水中微生物檢測方法是依據行政院環保署公告飲用水中大腸桿菌群及水中總菌落數標準方法進行檢測，採集微生物檢測水樣時，需使用清潔並經滅菌的玻璃瓶或市售無菌採樣袋，採樣時應避免受到汙染，並於無菌容器中加入適量硫代硫酸鈉以中和水中餘氯，使用無菌濾膜將飲用水水樣過濾後，置於培養基上，於恆溫培養箱中培養24小時或48小時後計算菌落數。

環保局提醒民眾，加強水塔、水池清洗，避免滋生青苔及細菌為建築物用水設備重要的維護工作，至少每半年清洗1次，清洗時應徹底清除水池、水塔中的沉澱物與雜質，另可洽自來水公司輔導專業清洗業者來辦理，以維護水質安全衛生。