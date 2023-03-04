新竹市警察局長張素菱（右二）率刑大大隊長賴耀宗（左二）3日特別至環宇廣播電台錄製反詐騙宣導影音。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

為提升民眾防詐意識，杜絕詐騙案件發生，全國警界全面啟動防詐宣導，打詐新竹隊長、新竹市警察局長張素菱3日特別至環宇廣播電台錄製反詐騙宣導影音，解密常能詐得上億金額的詐騙集團常用話術，她也公開去年詐騙手法登上第1名的是「解除分期付款」。

張素菱說，經分析，新竹市2022年遭詐騙最多的手法前3名，分別是「解除分期付款」、「假投資」及「假網拍」；其中「解除分期付款」及「假網拍」詐騙，都係由網路購物衍生出來且騙之多年的詐騙手法。

「假投資」詐騙案件是疫情開始後遽增的詐騙手法，造成民眾財損金額最鉅，同時由於新竹市平均所得高特性，假投資案類近年來在新竹市也是居高不下。

張素菱也解析了詐騙集團的慣用話術及伎倆，提供聽眾朋友破解「撇步」，例如拒接前方有「＋」號的來電、不信標榜「高獲利」、「零風險」的投資廣告、看到商品不合理的低價及要求私下交易的情形保持警覺等，希望民眾提高警覺，有效阻絕詐騙集團的攻擊。

她也呼籲民眾，勿輕信不明網站進行投資、輕易提供個人資料或聽其指示操作ATM或電子錢包，留意潛藏詐騙話術，最重要的是立即加入Line「165防騙宣導」及新竹市警察局刑警大隊臉書粉絲專頁，隨時關注詐騙新手法，保護自已同時也可提醒並保護親朋好友。

此外，新竹市警察局也製作「反詐騙宣導摺頁」，除以懶人包方式和市民解說「解除分期付款」、「假投資」及「假網拍」詐騙手法及詐騙話術，同時將警政署長近期推播的防詐宣導影片連結，採QR Code方式融入摺頁，廣為宣傳運用，如有需要領取，也可洽刑事警察大隊。

刑大大隊長賴耀宗也表示，為深化市民識詐知能，新竹市各重大路口包含巨城購物中心等，都有播放「阿昭署長來了」防詐系統公益專訪，希望藉著洗腦式的播放讓「反詐知能」深植市民心中。