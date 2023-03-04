一名陸軍333旅張姓志願役上兵，去年6月某日凌晨執勤營部軍械室安全士官時，因精神不濟，竟不顧眾要的軍械室安全，直接趴在桌上熟睡，遭查哨軍官巡哨時發現，立刻通報單位並送交憲兵隊偵辦，屏東地方法院審理後，依陸海空軍刑法第34條第1項廢弛職務罪，判張姓上兵3月，得易科罰金。

根據判決書，陸軍機械化步兵第三三三旅張姓上兵，於民國111年6月29日凌0時至2時許，在屏東縣萬金營區內，奉命擔任營部聯合軍械室安全士官之職務，負責警戒夜間單位安全，卻因精神不濟而趴在桌上睡眠，廢弛其擔任安全士官之職務。

直到凌晨1時許，一名少尉帶著二兵至該哨所查哨時，發現沒有人出來行口令驗證，於是進入查看，發覺張姓上兵趴在安全士官桌上睡眠，於是立刻通報上級與憲兵隊進行查處。

法官認為，陸海空軍刑法第34條第1項所規定「足以生軍事上之不利益」，係指對情況疏於警戒而未能立即報告或發現，致使軍事單位無法妥善處置，足以產生軍事上不利益後果之虞僅是抽象危險犯的概念，因此不以實際發生軍事上不利益之具體結果為犯罪成立要件。

法官認定，張姓上兵坦承執勤時精神不濟於桌上睡覺，顯已廢弛職務，且恐會讓外人趁隙侵入該連隊，竊取或破壞重要軍事裝備之軍事上不利益，因此觸犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪。

法官審酌張姓上兵身為志願役軍人，應重法守紀，竟於擔任安全士官之職務時逕於桌上睡眠，已影響軍隊紀律及營區安全管控，念及他犯後坦承於衛哨時睡眠，判張姓上兵3月，得易科罰金。