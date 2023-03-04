蔡培慧強調投完票後，將前往各鄉鎮競選總部感謝幫助她的人。（楊靜茹攝）

南投立委補選4日舉行投開票，民進黨候選人蔡培慧上午10時許在阿姨等人陪同下前往鹿谷鄉茶席文化館投票，她投完票秀出身上佩戴的幸運項鍊，她說：「這是昨天林靜儀轉送給我的。」指稱林靜儀上次在台中市第2選區選舉就戴著它，有傳承的意味。

蔡培慧表示，投票是執行民主的過程，而且民主需要長期經營，她會好好努力。競選期間受到很多人的幫忙，所以她會到其他鄉鎮的總部走走看看，感謝協助、鼓勵她的人，「我就是平凡、想為家鄉做事的人」，會先到信義鄉，預計下午3時許回到南投市的競選總部。