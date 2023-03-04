新北市民間認養公園至今已增至220家，為8年前的5倍，其中泰山應化大排生態園區占地達上千平方公尺，種有各式花類，同樣是地方的賞花秘境。（景觀處提供）

為了鼓勵民眾或團體參與綠化工作，減少市府人力和經費，新北市部分公園都會開放民間團體認養，認養數量逐年增加，民間認養公園至今已增至220家，為8年前的5倍，其中又以里辦公室居多，不少公園甚至經營多年，像是泰山應化大排生態園區、土城希望之河等都成為成為地方賞花秘境，近期炮仗花、櫻花齊開，吸引大批民眾欣賞。

新北市農業局為推動全面綠化，鼓勵民眾或團體申辦認養公園或行道樹，認養期間以2年以上為原則，新北市2015年僅有44處公園被認養，但今年已達220處，認養單位除里辦公室外，還有藥行、工程行、廟宇或體育協會等，相當多元。

景觀處指出，轄內公園不斷增加，近年積極宣傳認養觀念，因此認養數逐增加，依「新北市公園綠地及行道樹認養要點」 認養者要負責澆水、清掃及雜草拔除，其餘維護管理由各公所辦理，公所也會定期檢查認養，績效優良會由區長獎勵

特別的是，不少公園被認養多年，已被打造成知名賞花景點。土城希望之河就是由地方里長和志工著手環境改善，兩側步道種有多株吉野櫻、杜鵑、桂花、九重葛等數十種開花植物，串起長1.6公里的生態公園，櫻花季到來，櫻花已逐漸盛開，吸引不少民眾朝聖。

另外，泰山應化大排生態園區同樣是由里辦公室認養，地方耗時14年打造占地達上千平方公尺的泰山後花園，內有雞冠花、仙丹、蒜香藤及牡丹等植栽，春天還有吉野櫻和山野櫻可以欣賞，搭配周邊魚池、特色花圃等，皆吸引大批民眾欣賞。

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