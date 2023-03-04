台東新住民異國多元文化嘉年華活動今天登場，活動除了美食攤位、文化體驗，還結合公益義賣。（蔡旻妤攝）

台東新住民異國多元文化嘉年華活動今天登場，活動除了美食攤位、文化體驗，還結合公益義賣。（蔡旻妤攝）

台東縣新住民人口有4535名，其中女性占9成，為慶祝婦女節，台東新住民異國多元文化嘉年華活動4日舉行，活動除了各國表演、美食、文化手作體驗更結合公益拍賣，吸引千人參加。

台東縣長饒慶鈴說，感謝新住民來到台東，給予多元豐富文化，她除肯定新住民婦女對家庭及社會的貢獻，也倡導新住民多元文化及推廣性別平等觀念。縣府致力提升婦女及新住民福利，此次義賣所得均捐贈台東縣婦女中心，做為婦女權益活動及關懷弱勢婦女家庭使用。

今日以「新女力 新力量」為題，藉活動表演展現婦女的亮麗自我，倡導接納新住民多元文化，並由台東縣在地的新住民相關團體展現各國風采表演、美食、文化手作體驗，及透過婦女節公益義賣活動鼓勵各界齊心推動婦女福利。

根據內政部統計，截至去年12月，台東縣新住民人口有4535名、其中4174位為女性。饒慶鈴表示，縣府結合內政部移民署及公益彩券基金與回饋金的資源，除設置新住民家庭服務中心，並在台東市、成功鎮、太麻里鄉、卑南鄉分設新住民社區服務據點，提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等，成為新住民姊妹在台東最有依靠的娘家。