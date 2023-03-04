資深男星李鳳新過去在類戲劇常以「李組長」角色登場，「李組長眉頭一皺」甚至成為經典旁白。不過，李鳳新已淡出螢光幕15年，做過公車稽查員、紅豆餅攤、便當老闆、水果攤老闆等，現在在做直銷。最近他上節目表示，當年擺攤回到家時，會很氣自己「怎麼搞成這樣」。

李鳳新做客中天節目《小明星大跟班》，分享淡出演藝圈15年之間，轉行做紅豆餅攤老闆、便當老闆、水果攤老闆和公車稽查員的經歷，他回憶賣紅豆餅時，剛開始十分艱辛，因為不懂得掌握時間，一股腦地拚命做，導致很多紅豆餅滯銷，只能默默吸收掉成本，後來改做便當生意。

被主持人憲哥問到如何轉換心態賣紅豆餅、便當，李鳳新秒回：「為了生活啊。」他坦言當時下班回家時，有時會很氣自己，「怎麼把自己搞成這個樣子？」後來轉職做公車稽查員，看到司機月薪6、7萬，就很認真的稽查，導致很多司機都被登記、扣薪，有位資深司機特別提醒他：「組長不要這樣子，你登記一個小過6000元，大過9000元，你哪天走出去被司機蓋布袋，都不知道誰打你的。」李鳳新擔心有生命危險，做不到2年便離職。

李鳳新現在從事直銷，坦言剛開始經營時，常被朋友問：「你不是演戲演得好好的嗎？怎麼跑來做這工作？」當時一聽臉皮就薄了，放不下身段推銷，所以前一、兩個月都在請朋友喝咖啡，後來意識到沒收入，才漸漸敢開口，現在已是鑽石階級，過去投資的金錢都慢慢回本。