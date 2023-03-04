藝人陳冠霖與鄭仲茵20年前有過一段短命婚姻，未料近來鄭仲茵控訴女兒20年來沒見過父親，引來陳冠霖不滿反擊，鄭仲茵在今(4日)凌晨曬出前夫寫的家暴悔過書，並爆料懷孕時遭對方家暴等惡劣行徑，此番指控讓陳冠霖現任妻子相當不滿，強調「先生在我身邊是天使」，宣示力挺老公到底的決心。

鄭仲茵今(4日)凌晨發千字文反擊，痛訴婚後遭到陳冠霖長期言語、肢體及性暴力，揭露當年在泰國蜜月時，懷孕5個月的她身體極為不適，卻被喝到爛醉的陳冠霖要求得滿足他，甚至還被對方用電話筒敲、酒瓶捅等惡劣行徑，更曬出前夫當年寫的悔過書，指出當時雖保證絕不再犯，但沒多久便故態萌發，因此才爆發才KTV事件，兩人也因此鬧上法庭，直到對方長輩向她道歉，才答應和解。

根據《ETtoday星光雲》報導，對於鄭仲茵一連串指控，陳冠霖妻子謝欣誼表示心疼老公長期被對方消費，更指出過去老公帶念與鄭仲茵有夫妻情分，總是不太去計較，眼見老公大動作反擊，讓她坦言力挺到底，也不忘為老公的人品掛保證「沒有一個人能在身邊裝模作樣這麼久，清官難斷家務事，支持眼見為憑的事情，世界最不缺口水」，但最令她百般不解的是「先生在我身邊是天使，不懂為何在她眼中是惡魔」，強調在自己婚姻裡展現出來是良善和睦，沒有任何暴力事件發生。

謝欣誼指出每個人都會站在自己立場辯駁，但證據是會說話的，尤其一個銅板敲不響，因此不會針對他們的事情去判定誰是誰非，更指出老公從未將昔日恩怨當做賣點上通告賺錢，接著強調： 「人要提升自己能力，真的不要消費過去」，疑似在暗諷鄭仲茵近來行徑。

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