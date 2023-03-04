為替消費者省荷包， Texas Roadhouse德州鮮切牛排無畏通膨壓力推出「財腹救星」超值活動，自3月7日至5月8日止集結三款新品主餐均一價499元，另外8盎司火烤德州牛排、12盎司肋眼牛排也有約7至8折的優惠，此為Texas Roadhouse首次推出超值單品活動。點購活動餐點還享有多重優惠，不但可以99元加購非酒精飲品，點購兩道主餐還可參加抽獎，有機會抽中價值720元的8盎司火烤德州牛排。

面臨全球經濟不景氣及通貨膨漲，Texas Roadhouse自去年就一直在思考如何應對消費者緊縮的荷包與成本上揚的壓力。新品研發策略以「Affordable Price」、「Attractive Food」為出發點與美國總部持續溝通討論，希望能在景氣一片低迷的後疫情時代，提供高性價比的餐點，讓消費者能在壞日子中也無須犧牲生活品質。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出的「財腹救星」菜單，主餐包含三款全新研發主菜，均一價499元，與兩款明星商品 : 8盎司火烤德州牛排及12盎司肋眼牛排，也分別以729元(81折優惠)及1,249元(73折優惠)同步推出，回饋喜愛手工鮮切牛排的老饕。「財腹救星」菜單中的三款新菜包含有「煙燻慢烤牛」、「牧場辣味雞」與「碳燒脆皮豬」，三款新菜特別與美國總部共同研發全新的烹調方式，以肉類為主食的餐點，加入清爽解膩的季節蔬菜，融合台灣本土飲食習慣，搭配米飯平衡味蕾，打造出豐富且多層次的美味饗宴，提供消費者不同以往的餐點體驗。

除美食之外，再搭配飲品加價購優惠，六款非酒精飲品一律99元，與經典原味瑪格麗特、路德斯淡啤與龍洞窖藏啤酒三款調酒、生啤均享點購即可免費升級為大杯。加上店內主打免費提供的手工現做麵包及蒜味花生，標榜以親民的價格，讓消費者吃飽喝足的同時又省荷包。

新品推出期間，Texas Roadhouse德州鮮切牛排也準備了多項活動與消費者同樂。單筆點購任兩道「財腹救星」主餐，即可獲一次抽獎機會，中獎率高達100%。獎項豐富，包含冠軍四骨豬肋排（價值320元）兌換券、凱薩沙拉（價值450元）兌換券，最大獎更是8盎司火烤德州牛排（價值720元）的兌換券，點越多抽越多，抽獎次數無上限！歡迎前來Texas Roadhouse德州鮮切牛排一嚐「財腹救星」的美味，也別忘了一起參加抽獎活動。

除店內活動以外，3月7日至5月8日同步搭配線上社群活動，只要拍下財腹救星任一主餐短影片，上傳至Texas Roadhouse德州鮮切牛排官方社群，就有機會將1,000元餐券帶回家！此次社群活動分為三個主題，分別為「最佳整體色調獎」、「最佳視覺美味獎」以及「最佳剪輯配樂獎」，將各選出一位得獎者，送出1,000元餐券。

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