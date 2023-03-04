陳吉仲強調，農委會短中長期措施全面來啟動。(陳世宗攝)

台中市長盧秀燕說，台中市政府會優先保障學童的營養午餐。(陳世宗攝)

三月底進口500萬顆解蛋蛋危機 陳吉仲這樣回應

面對國內缺蛋狀況持續，農委會主委陳吉仲今天到大雅參加小麥文化節時強調， 目前雞蛋每天生產量11萬2000箱，不足50到80萬顆，市場價格有些波動，三月底會進口500萬顆的蛋，未來不排除會更多來供應國人雞蛋所需；只要任何價格不合理波動或囤蛋，行政院跨部會消保會、公平會都隨時密切監控市場的訊息。期待整個市場產銷秩序是穩定的，蛋農會全力生產相關的雞蛋給消費者，在合理的利潤下，請大家放心。

陳吉仲指出，國內100多場的蛋雞場，尤其只有10％密閉非開放式，會全力讓蛋雞場升級，更重要是讓產銷秩序，讓農民獲得保障來提供更多雞蛋生產；面對禽流感這波過了後，年底還會再有一波，禽流感防疫會全力執行到位，確保國人所需要的雞蛋，全由蛋農還生產，短中長期措施全面來啟動。

立委楊瓊瓔說，立法院會監督政府進口的蛋超過市場價格，由中央政府吸收，請業者不要囤蛋，也不要哄抬物價；治標部分針對雞舍提升部分，督促農委會提出方案，將八成多非公開式、開放式的雞舍儘速提升，以防止禽流感的侵襲，讓大家有平安足夠的蛋，讓大家能夠安全。

台市長盧秀燕表示，台中市人口大概佔全國十分之一，每日需要1萬4400箱雞蛋，目前缺貨約3600箱，一箱200顆，目前確實有點不足，不過相信在中央調度下，包括進口及加強生產，希望逐漸平息，不過在這波裡面，她要讓大家放心。

盧秀燕強調，台中市政府會優先保障學童的營養午餐，她和教育局長都有到學校巡查，目前孩子在營養午餐過去所調配蛋的供應，包括全蛋或混蛋的食品均沒有減少，一週五天至少兩餐供應，孩子們的營養午餐市府會優先供應及保障，其他市民部分則配合中央來調度，請大家放心。