▲基隆市警察局積極宣導詐騙，當地知名KTV業者也合作播放影片宣導。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲警政署長黃明昭（右）與警廣合作錄製的防詐影片。（摘自警廣YouTube影片／徐佑昇基隆傳真）

防詐宣導影片真有用！ 行員基警助婦人保積蓄

防詐宣導影片真有用！ 行員基警助婦人保積蓄

近期詐騙案件層出不窮，手法持續翻新。基隆市警察局3日接獲郵局通報有疑似詐騙案件，需警方協助。警員到場後，發現歹徒向婦人用通訊軟體詐騙，謊稱需繳納10萬多元才可退貨。警員當下靈機一動，使用警政署長黃明昭拍攝的宣導影片向婦人說明，成功阻止詐騙，保住婦人積蓄。

基隆市警察局表示，警政署為了宣導詐騙使民眾警覺，由警政署長黃明昭與警察廣播電台錄製防詐常見手法宣導影片，·並於各大公共場所播放，讓民眾可以更了解詐騙手法進而避免受騙。而此次宣導影片在基隆也直接在「詐騙現場」發揮了成效，成功阻止了詐騙案，會持續加強分享宣導。

市警局說明，基隆市警察局第三分局七堵派出所於3日9時許，接獲郵局通報可能有詐騙案件，需要警方協助辦理，當下由警員蕭任凱、李盈萱接獲報案後隨即前往關心。

市警局說，員警抵達郵局後，發現有一婦人於通訊軟體接獲消費訊息，對方佯稱因婦人操作錯誤，須前往銀行繳納進口關稅10萬7850元才可辦理退貨，所幸經行員機警發現通報阻止。為了避免婦人再次受害，員警經婦人同意協助將該詐騙帳號封鎖，並播放警政署長黃明昭近期拍攝之防詐影片，現場向婦人宣導，婦人才驚覺差點受騙，不斷向郵局行員及警方致謝。員警也向婦人分享了防詐影片的網址，請其返家後可以繼續收看，了解其他種類手法，避免再度受騙。

基隆市警察局呼籲，民眾使用網路購物時，切勿在來路不明網站消費，務必小心求證，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。