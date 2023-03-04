新竹縣竹北分局近日破獲兩件詐騙集團擄人拘禁案件，1名男子向詐騙集團貸款200萬，在詐團遊說合作後，雙方達成分贓協議，未料竟遭到軟禁，幸虧2日後趁隙逃跑向警方報案，詐團全員被逮。另有1名女子去年底求職，也遭詐團拘禁凌虐，女子1個月後成功逃跑，詐團也全數遭逮到案。

1名男子因缺錢花用，上網看到貸款訊息，便找上門表示想貸款200萬元，詐團眼見男子溫順好配合，於是遊說他加入詐團行列，協助詐騙更多人以及協助用第3方支付來洗錢，並依指示開設多家銀行帳戶作為人頭戶。男子在指定處所交付存摺及印章時，詐團竟將他拘禁，並派兩人輪流看守，指示「不能讓他溜走」。

由於男子事先已與詐團成合作協議，兩名看守小弟也對他相當放心，兩天後男子趁著小弟們出外購物，便趁隙離開拘禁地，並向警方報案。警局獲報後立即成立專案小組，循線追查並調閱監視器，鎖定詐騙集團犯案，經警方兵分多路，至犯嫌出沒處埋伏，趁嫌犯鬆懈之際，予以一網打盡。

另外，去年底有1名女子透過網路求職，卻不幸踏入詐團陷阱，面試時即被詐團擄走拘禁，如同柬埔寨豬仔般強迫她交出帳戶存簿，幫忙詐騙更多人。女子在遭囚的1個月中，不時遭到棍棒毆打凌虐，痛苦不堪，幸虧抓準詐團鬆懈時機，才趁隙逃出。警方獲報後，也陸續將7名惡徒抓捕到案。

詐騙充斥各處，為強力宣導詐欺，竹北分局也透過警政署長黃明昭拍攝的反詐宣導影片，讓民眾於醫院候診時、竹北台元科技園區上班時、搭乘計程車時、逛百貨公司及看電影時，都能看到阿昭親切的叮嚀，讓民眾每當轉帳或交易時，就會想起「阿昭在跟你說毋湯」。