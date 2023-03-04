華航前往台大就業博覽會設攤位徵才，許多學生對航空業感到好奇。（陳祐誠攝）

隨著疫後航空市場復甦加上人員流動，中華航空今年目標要招募120名機師（含60名培訓機師）為各機隊增添新血、儲備營運人力，今起陸續前往大專院校及科學園區舉辦招募活動。華航現役機師強調，機師考驗除了中英文能力、數學測驗，最主要是檢視考生有無飛行員必要的特質，任何嚮往飛行的人都能來挑戰。

華航為國內機隊規模最大的航空公司，因應疫後市場復甦，持續進行機隊汰舊換新，2021年起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，投入區域航線營運，預計至2026年交付總架數達25架；同時新訂購的16架787客機自2025年開始交機，未來將擔綱中運量廣體新世代客機主力，並搭配777-300ER及A350-900客機。

拓展航網與增加航班的同時，華航也持續招考機師，今年目標招募120名機師（含60名培訓機師）。有意報考者須具2年內有效英文檢定成績證明，多益 （TOEIC）750分（聽力400分）以上、口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單；或雅思（IELTS）5.5級分以上。

通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即可成為合格副機師。

華航今到台大參加就業博覽會，找來3名台大畢業的機師返校，替有興趣的學弟妹介紹機師工作。台大資管所畢業、A330正機師陳牧德說，當兵時因鄰近機場，每天看到許多飛機起降，心中燃起投身航空業的想法，退伍後先在科技業工作1年，之後才轉換跑道考進華航。

陳牧德認為，會讀書、單兵能力強不代表就適合開飛機，機師講求的特質包括紀律遵守、團隊合作、協調溝通、事情解決能力等，因此測驗除中英文、基本數學之外，最重要是考驗考生的適合性，仔細評估有沒有當飛行員的特質，若遇到突發狀況慌了手腳，是很快就會被刷掉的。

台大電子所畢業、波音777副駕駛侯瑋慈表示，就學期間得知培訓機師的介紹，了解工作和生活型態後，覺得符合自己對未來工作規畫的想像，因此決定挑戰看看，最後也如願考上，或許有人認為機師工作日夜顛倒，她反而覺得是工時彈性。

華航表示，公司是求職網2022年調查畢業生最嚮往企業之一，年度首場校園招募活動於台大展開，3月10日也將至台北科技大學招募，4月起則陸續於北中南各科學園區舉辦機師徵才活動。