NMIXX團員以各自不同的服裝風格現身Loewe大秀，展現品牌強調的多元與風格性。（Loewe提供）

極簡風格服裝單品結合羽毛裝飾，成為極具特色的Loewe單品。（Loewe提供）

簡單，但充滿細節之美，是本季的設計重點。（Loewe提供）

每出必賣翻的Puzzle包款，這次推出麂皮材質，相信也是包控的入手重點。（Loewe提供）

大版托特Puzzle預估會成為本季重點包款之一。（Loewe提供）

韓國新生代女子天團NMIXX與流行男團NCT成員李泰容，可說是近日韓流圈最具指標性歌手，日前雙方紛紛赴約Loewe 2023秋冬時尚大秀，並以Loewe春夏系列服裝現場秀場。李泰容以沙漠色皮革夾克搭配黑色Tank背心，瀏海隨性的往後梳，營造浪漫滿點的俏皮男人感；NMIXX身為Loewe全球品牌大使，也將Loewe精緻的特色展現的淋漓盡致，Lily與Jiwoo分別以白、藍色系打造看秀Look、Sullyoon與Haewon兩人則不約而同的以黑色系平口禮服打造高雅的看秀造型；Bae和Kyujin兩人則分別以黃黑色交叉式洋裝與白色印花洋裝打造典雅與清新兩種不同造型，團員6人以不同特色呈現了Loewe深具魅力多重樣貌。

而本季Loewe重點強調御繁為簡，這與過去幾季服裝大秀有很大不同。首先服裝結構上看似以方正、簡單的幾何造型呈現，但在細節上卻展現出驚人的細膩之處，不管是抓皺縫合、大量羽毛綴飾拼貼成線條俐落的服裝單品、單裹形式的洋裝，都展現了Loewe驚人的創意，服裝色彩以黑、米駝棕、白色與紅色等色系妝點服裝，材質從皮革、緞面、絲絨、羊絨針織、羽毛及水晶打造，同時本季也推出全新Squeeze包款，也是秀上注目焦點。時裝秀場中擺放了藝術家Lara Favaretto的五彩碎紙立方體，也呼應了品牌本季表達的重點－御繁為簡。