行人地獄！林口2幼童走斑馬線頻嚇到後退 男騎士「這舉動」網友讚爆

新北市林口一處未設紅綠燈的路口日前發生一對幼童準備過斑馬線時，遭大量左右來車嚇到，退後好幾步不敢往前，最後是一名好心騎士見狀下車幫忙指引，網友大讚騎士「不是所有的英雄都披著披風」，也有人再度提及行人地獄亂象，「這就是台灣道路的風景」、「永遠不讓斑馬線行人」。

有網友在臉書「林口大家庭」分享影片，一對男女幼童當時在林口文化二路68巷準備走斑馬線穿越馬路時，原本要走上前，卻發現一輛車先通過，女童趕緊嚇得退後幾步，接著陸續又有約4輛機車、4輛轎車不斷通過路口，最後是一名騎士看不下去停路邊，下車幫忙指引孩童過馬路。

林口一處路口日前發生一對幼童準備過斑馬線時，遭大量左右來車嚇到，退後好幾步不敢往前，最後是一名好心騎士見狀下車幫忙指引。（翻攝自臉書「林口大家庭」）

影片中一名機車騎士見狀先把車停路邊，下車後用身體擋住路口為孩童開道，原PO分享影片說「不是所有的英雄都披著披風…此時一位大哥帶著他們通過！真的是帥到炸」，引起網友們熱烈討論。

有當地網友留言「謝謝你特別截出行車記錄器的畫面，讓我們看到這麼溫暖的畫面」、「你明明停下來了，要禮讓小孩，後方來車以及對向來車，卻還是一堆車，這就是台灣道路的風景」；市議員蔡淑君也回應將安排會勘，評估是否能設置紅綠燈，此外該名熱心騎士也現身留言，原PO則說如果騎士收到檢舉罰單，他願意幫忙付錢，騎士回應「沒事」。