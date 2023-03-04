內政部為降低貸款族負擔，近期提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，預計動用特別預算165億元，一次性補助55萬戶各3萬元。民眾黨立委邱臣遠4日批評，此政策限制嚴格，只補助既有貸款戶，不含新貸戶，更沒有持續性的政策；而300億的擴大租金補貼，預計補貼50萬戶，目前只有核定27.7萬戶，達成率55％，多數民眾根本看的到，吃不到。

面對房貸補助僅限850萬以下中產戶，台北市恐怕只能「看得到、吃不到」的質疑，內政部林右昌部長近日回應，台北市有30％房市交易案件，符合850萬元補助門檻。

邱臣遠批評，林右昌的發言，更讓人覺得高官與人民的距離真的好遙遠，難道林部長不知道850萬在台北市只能買得起小套房？難道雙北市非套房家庭住戶的房貸壓力會更小嗎？為何真正需要的家庭不在補助範圍內？

邱臣遠質疑，這次的房貸補貼專案根本是鼓勵單身，是少子化推手，「撒幣換選票，治標不治本，錢沒有花在刀口上，速食式決策，效果有限」，呼籲民進黨政府，不要忽略人民的感受，不能企圖用數字矇混應付，否則錢花越多越令人失望。

此外，他也提醒，政策不能曇花一現，持續性政策應該要由公務預算挹注，而非選舉時才使用特別預算「大撒幣政策買票」；請政府加速社宅興建，提供人民便宜社宅；並實施囤房稅，拿出決心打擊炒房族，徹底解決高房價問題。