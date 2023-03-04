十四屆全國人大一次會議新聞發佈會今天中午12點在人民大會堂舉行。大會發言人王超表示，這次大會將於3月5日上午開幕，13日上午閉幕，會期8天半。大會議程共有9項。

王超表示，大會預備會議今天上午通過了大會議程，十四屆全國人大實有代表2977人，目前已有2962名代表向大會報到，大會各項準備工作已全部就緒。中共二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。即將召開的十四屆全國人大一次會議，是在全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年召開的一次重要會議，是換屆的大會，也是國家政治生活中的一件大事。

王超表示，這次大會將於3月5日上午開幕，13日上午閉幕，會期8天半。大會議程共有9項：

第一項，審議政府工作報告；

第二項，審查計劃報告及草案；

第三項，審查預算報告及草案；

第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案；

第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；

第六項，審議最高人民法院工作報告；

第七項，審議最高人民檢察院工作報告；

第八項，審議國務院機構改革方案；

第九項，選舉和決定任命國家機構組成人員。

會議採訪將綜合採用多種方式進行，包括現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等。大會新聞發佈會、記者會、「代表通道」、「部長通道」等集中採訪活動採用現場方式進行。

大會新聞中心官方網頁將及時動態發佈會議日程和議程，向中外記者提供有關會議文件、報道素材、採訪聯絡等服務。

各代表團設立新聞發言人，代表團住地設立大會新聞中心採訪室，積極支持代表接受採訪，並就會議有關議題參與網絡訪談、社交平台直播等，與網民互動。

大會將嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，持之以恆改進大會組織服務工作，堅持勤儉節約辦會，不斷鞏固簡樸務實的會風。