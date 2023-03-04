蔡英文總統去年底宣布兵役改革政策，包括義務役從現行的四個月延長至一年，預計2024年元旦生效，適用於2005年（民國94年）起出生之役男，為了讓學生更能了解相關政策，台北市兵役局近日起走入校園宣導，辦理「校園役點通-役男服役及權益校園宣導說明會」，與學生面對面說明兵役相關事項。

兵役局長李治安於3月1日率領同仁前往國立台灣大學，藉著國防通識課程，辦理「校園役點通-役男服役及權益校園宣導說明會」。李治安表示，這項重大兵役政策調整，是全民關心的議題。因此，在說明會上除了說明徵兵處理4大程序、應屆畢業生申請優先或延緩入營、暑假分階段軍事訓練、出境觀光與就學等規定外，也特別介紹了義務役役期恢復成1年後相關配套措施，宣導內容相當豐富。

臺灣大學學務處校園安全中心主任蔡沛學表示，現場同學更把握有奬徵答的難得機會，提出心中尚有疑惑的兵役問題，現場互動熱絡，深獲師生一致肯定。

另兵役局前往高中職宣導，3日由主任秘書吳銘宗率領同仁前往大直高中，利用週會時間向高一及高二學生（95及96年次），進行宣導，會中除了說明徵兵處理4大程序及出境觀光與就學等規定外，並特別介紹了義務役役期恢復成1年後相關服務配套措施。

大直高中校長林湧順表示，相信同學們利用週會時間所瞭解到的最新役政資訊與服務，對他們的未來規劃將有所幫助。

台北市兵役局兵役延長