大陸製造的大疆商用無人機屢遭質疑成為援俄的「殺傷性武器」，但現在俄媒披露，在阿里巴巴旗下電商平台全球速賣通 （AliExpress），使用俄羅斯IP位址的用戶，再也無法下單購買大疆無人機和美國品牌Autel無人機，坦言「俄羅斯遭到大陸制裁」，至於大疆不願與俄羅斯合作，可能不希望引起美國和歐洲當局注意。

俄國媒體Cnews報導，在全球速賣通的平台上，可以看到販售大疆和Autel無人機，但只要使用俄羅斯IP的用戶，就無法顯示商品頁面。

CNews 編輯實測後發現，以大疆DJI Mini 2 型號為例，雖然仍在全球速賣通銷售，但確定無法透過俄羅斯IP下單，新一代Mini 3 Pro也可以在電商目錄中找到，但也不能從俄羅斯IP位址訂購。

如果把IP換到另一國家，例如荷蘭，上述問題似乎解決，但若進行訂購時，國家列表欄選擇俄羅斯，網路商店又卡住了。

換句話說，大疆已經對俄羅斯人祭出制裁，儘管中國當局尚未正式加入美國和歐盟國家對俄羅斯公民實施限制措施。

報導指出，尚不清楚全球速賣通為何阻止俄羅斯人訂購無人機，外界揣測，大疆不願與俄羅斯合作，可能是不希望引起美國和歐洲當局注意。

此前，有網友在推特發文，指烏軍截獲帶有炸藥的俄羅斯橘色飛行裝置，疑似從大陸海外購物平台全球速賣通購入。