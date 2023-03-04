極度乾燥跌落神壇，一名網友發現，路上的外送員幾乎人人都在穿台灣服飾品牌One Boy的外套，搞得快變成是外送員的制服，令原PO感到很驚訝，也引起網友討論，不少人表示，One Boy會紅起來，主要是因為價格便宜，一件外套1千多，機能性高且行銷做得很好。

一名網友近日在臉書社團《Uber Eats台北交流、討論區》上分享，最近發現路上的外送員都在穿台灣服飾品牌「One Boy」的外套，且穿的人數多到讓人以為這是外送員的新制服，因此很好奇難道極度乾燥已經退流行了嗎？

貼文引起網友熱烈討論，不少人表示，便宜就先贏一半了，加上產品造型不差，行銷又做得好，當然會崛起。「One Boy便宜，有一定機能性，版型又是大多數人可以接受的，尤其是台灣多變的天氣很適合」、「便宜又大碗又不難看，早就已經取代極度乾燥了啦」、「價格很甜，每天跑外送穿完全沒毛病」、「都找了韓星大咖來代言了，這能不紅嗎？」

另有網友則說，One Boy還沒有出來，極度乾燥就已跌落神壇，因為價格不斐，但機能性不夠，加上又很容易撞衫，市面上有一堆仿冒品，當然就漸漸越來越少人買了。也有人坦言，比起這些牌子，買迪卡儂CP值更高。「迪卡儂才是正確選擇！」、「迪卡儂的兩件式外套，大雨也還撐得住，不過款式一直換，要到現場去看看」。