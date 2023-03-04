比利時一名母親16年前殘忍殺害5名孩子，消息震驚比利時社會。日前她在慘案周年這天執行了安樂死，完成自己多年來的心願。

綜合BBC、《每日郵報》報導，現年56歲的雷米特（Genevieve Lhermitte）在2007年2月28日，趁著丈夫外出時，持刀割喉殺死5名子女，他們的年齡介於3歲到14歲。雷米特在犯案後試圖輕生，但沒有成功，最終打電話求助並獲救。

律師指出，雷米特患有精神疾病，不應該坐牢，但陪審團認定她是預謀犯罪，在2008年做出無期徒刑的判決。

Genevieve Lhermitte killed her son and daughters - aged three to 14 - at their family home in the Belgian town of Nivelles on 28 February 2007 https://t.co/XBmvOTcr93 — Sky News (@SkyNews) March 3, 2023

雷米特入獄後，2019年轉移到精神病院，2021年再度嘗試自殺未遂。律師表示，雷米特遵照比利時的法律程序，取得了各方面的醫學意見，做出安樂死的決定。比利時允許安樂死，但只有在當事人遭受無法治癒、且難以忍受的生理或心理痛苦時才行，同時當事人必須清楚了解自己的決定，並且能以理智、堅定的方式加以表達。

心理學家Emilie Maroit表示，雷米特故意選擇在這天離開人世，可能是為了紀念子女。她指出，「她可能是要完成當初沒做完的事情，因為她原本就想在殺死孩子後結束自己的生命。」

勒爾米特的前夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）說，他至今仍飽受折磨，「我一個人承受，無法說出感覺。這是16年前的一場大屠殺，我沒有甚麼可說的。」

據報導指出，比利時2022年約有2966人選擇安樂死，比2021年增加了10%，其中最常見的原因是癌症。不過相關人員也透露，多數人同時承受不同類型的痛苦，從心理到生理問題都有。

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