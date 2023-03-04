比利時一名母親16年前殘忍殺害5名孩子，消息震驚比利時社會。日前她在慘案周年這天執行了安樂死，完成自己多年來的心願。

綜合BBC、《每日郵報》報導，現年56歲的雷米特（Genevieve Lhermitte）在2007年2月28日，趁著丈夫外出時，持刀割喉殺死5名子女，他們的年齡介於3歲到14歲。雷米特在犯案後試圖輕生，但沒有成功，最終打電話求助並獲救。

律師指出，雷米特患有精神疾病，不應該坐牢，但陪審團認定她是預謀犯罪，在2008年做出無期徒刑的判決。

雷米特入獄後，2019年轉移到精神病院，2021年再度嘗試自殺未遂。律師表示，雷米特遵照比利時的法律程序，取得了各方面的醫學意見，做出安樂死的決定。比利時允許安樂死，但只有在當事人遭受無法治癒、且難以忍受的生理或心理痛苦時才行，同時當事人必須清楚了解自己的決定，並且能以理智、堅定的方式加以表達。

心理學家Emilie Maroit表示，雷米特故意選擇在這天離開人世，可能是為了紀念子女。她指出，「她可能是要完成當初沒做完的事情，因為她原本就想在殺死孩子後結束自己的生命。」

勒爾米特的前夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）說，他至今仍飽受折磨，「我一個人承受，無法說出感覺。這是16年前的一場大屠殺，我沒有甚麼可說的。」

據報導指出，比利時2022年約有2966人選擇安樂死，比2021年增加了10%，其中最常見的原因是癌症。不過相關人員也透露，多數人同時承受不同類型的痛苦，從心理到生理問題都有。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

文章來源：Genevieve Lhermitte: Belgian mother who killed her five children euthanised
文章來源：Smiling with her family... before she would slit the throat of all five children, then be euthanised at her own request exactly 16 years later: Tragic story of killer mother - as heartbroken husband reveals he still struggles to cope

再傳恐怖分屍案！大學生斬首情敵 切性器官再掏心
法國驚傳校園命案！16歲優秀學生刺死女老師 聲稱「被附身」
影》美小鎮傳槍響！6死1傷 今年已73起大規模槍擊
#比利時 #殺害 #未成年子女 #母親 #安樂死