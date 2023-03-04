高雄一名10歲女童疫情停課期間，二度在家中遭親生父親性侵，女童向奶奶求助，奶奶竟回「不要跟別人講！不然爸爸會被關！」。女童最後向舅公的友人求救，才揭發此事。高雄地院依強制性交未遂、強制猥褻兩罪，判狼父5年，可上訴。

2021年6月某日，就讀的國小的女童上完疫情停課的線上教學，跑到爸爸的房間玩手機。當時爸爸躺在床上，見有機可趁，突然把女童全身衣褲剝光，自己也脫掉內褲、露出下體，甚至企圖抓女童的手去摸自己的生殖器。

女童當時嚇到反抗，爸爸才放開她，女童趁機逃出房間，直接跟奶奶告狀、強調「爸爸想要用他尿尿的地方碰我尿尿的地方」，但奶奶竟冷血告誡女童「不要跟別人講！不然爸爸會被關！」

小孩子就是天真、不會想太多，幾個月後，女童又跑到父親房間玩手機，這次爸爸竟然直接伸手摸她的胸部和下體，女童死命掙扎後再度逃離魔爪。不久後，女童在一場舅公辦的餐會上認識一名「劉阿姨」，阿姨喜歡可愛的女童，兩人玩在一起，女童才偷偷跟阿姨說出家中的秘密。

「劉阿姨」聽到後簡直不可置信，向女童再三確認後，立刻透過熟識的市議員報警，教育局緊急通報校方進行安置，市府也對女童父親聲請民事通常保護令。

女童對於此案被揭發，還一度懊悔表示，奶奶警告她不可以說出去。但某次她是真的不小心，不小心跟舅公的朋友說了。心理諮商報告也顯示，女童遭侵害後充滿無助感，符合DSM-5創傷後壓力症（PTSD），警覺度或反應性升高，對於同儕不經意的碰觸出現明顯的情緒反應。

女童的哥哥為了保護妹妹勇敢作證，強調不只一次看到爸爸在房間裡摸妹妹的胸部、屁股跟尿尿的地方，時間長達3年，至少10次以上。爸爸每次抱住妹妹亂摸，妹妹都會叫，他甚至曾經衝進房間想要救妹妹，但爸爸的手力氣實在太大，最後都是奶奶進來罵人，爸爸才收手。

開庭時，女童父親依然否認犯行，強調自己是在跟女兒玩，只有摸她肚子跟搔癢。阿嬤也否認自己罵過兒子，還責怪孫女、孫子亂說話。法官認為，女童前後證詞一致，代表此事印象頗深，女童平時和爸爸的感情也很好，沒有理由誣陷爸爸，最後依強制性交未遂、強制猥褻兩罪判狼父5年，可上訴。