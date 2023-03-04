日前SBL的比賽中，LuxyGirls啦啦隊在台啤球員罰球時，做出「一字馬」搖臀的動作進行干擾，雖然成功守住進球的機會，但也引來大批網友砲轟「低俗」，更有人質疑「這是籃球場還是牛肉場！」；對此，身為LuxyGirls投資金主之一的整形名醫李進良也回應了。

職籃啦啦隊近日陸續發生大尺度干擾罰球的事件，引起不少風波，先是PLG職籃，夢想家啦啦隊在林書豪罰球時，於場邊露底褲拍屁股，遭批評過於低俗；26日又出現LuxyGirls直接做出「一字馬」的動作上下狂搖，令不少觀眾感到反感，掀起一陣討論。

據《三立新聞網》報導，去年投資啦啦隊500萬的金主李進良，針對LuxyGirls「一字馬」干擾罰球表示，啦啦隊成員都很專業，也很努力帶動球場氣氛，不過因為是第一次在球場演出，對於尺度的拿捏沒有經驗會再檢討。

李進良認為：「專業人士的表演被用異樣的眼光看待，專業沒有被尊重到，我覺得有一點可惜！」也心疼坦言：「她們都很努力工作，也尊重外界不同想法，而且酬勞都不高，領幾毛錢就要被這樣大量攻擊，難免心情會受傷。」

李進良接著透露啦啦隊的下一步，LuxyGirls會設計更多啦啦隊動作，並開放讓球迷票選，其中也包含此次受爭議的一字馬，「若投票後大家都覺得不雅，這個動作就不會再出現」。