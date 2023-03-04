花蓮縣政府持續推廣民眾使用電動機車，並祭多項優惠措施，決定今年補助1000輛電動機車，每輛補助1萬元；民眾若換購電動機車，可獲各項補助，包括花東基金加碼、經濟部工業局及花蓮縣環保局等，最高可獲2萬2800元補助，提高民眾更換電動車意願。

花蓮縣環保局表示，提升空氣品質，花蓮縣政府爭取花東基金換購電動機車補助申請，今年補助1000輛電動機車，每輛補助1萬元；並統計出2020至2023年每年補助1000輛電動機車，共補助4000輛。

環保局也針對2007年6月以前出廠的老舊燃油機車，由環保署每輛機車提供2000元補助及300元回收獎勵；依據「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，民眾可選擇由環保署的每輛1000元或竹科管理局每輛1500元收購汰舊換購電動機車，竹科管理局分2年收購10萬輛，名額用完為止。

環保局表示，為了方便民眾及遊客騎乘電動機車，現階段花蓮縣共設有173座電動車充電站，以及106座電池交換站，未來仍會積極打造低污染交通工具使用環境，布設充電網絡，以期提升騎乘電動機車電力補給便利性，建構花蓮低污染交通運具優質環境，潔淨空氣品質。

此外，花蓮縣政府今年訂定低碳轉型評估指標，盤點現有公務車，逐步汰換合適的電動車，目標是在2030年達到公務車及新能源機車占新售車比例35％。今年就將177位村里長改發每人1輛電動機車作為公務車，盼共同為低碳盡心力。