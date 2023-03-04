2023 國際台灣胡蘿蔔日免費拔1公頃胡蘿蔔活動湧入1萬2000人。（周麗蘭攝）

在雲林縣東勢鄉舉行的2023 國際台灣胡蘿蔔日活動，民眾埋頭拔蘿蔔。（周麗蘭攝）

斗南馬鈴薯節的挖薯高手很快就滿袋。（周麗蘭攝）

全家出動挖馬鈴薯。（周麗蘭攝）

雲林縣是台灣蔬果供應大縣，今（4日）3種根莖類農產的節慶剛好同一天舉行，包括東勢胡蘿蔔、斗南馬鈴薯、水林番薯，每一場都人山人海，想挖馬鈴薯、拔胡蘿蔔的民眾一早就排隊，當主持人一聲令下，農田裡擠滿人潮搶收，場面十分壯觀。

全台有3大胡蘿蔔的產地，分別是雲林東勢、台南將軍、彰化二林，雲林東勢鄉種植面積達184 公頃，占全國產量三分之一，去年雲林縣府把每年三月第一個禮拜六訂為國際台灣胡蘿蔔日，打造屬於雲林東勢的節日。

胡蘿蔔果汁行銷外國多年的東勢鄉企業「VDS 活力東勢」今年接續辦理2023 國際台灣胡蘿蔔日，縣長張麗善到場和民眾一起拔蘿蔔。

VDS 活力東勢提供一公頃胡蘿蔔田免費讓民眾體驗拔，事前已有8000人報名，現場報名又4000人，拔蘿蔔活動人數達1萬2000人，逼近東勢鄉人口1萬3000多人。

斗南鎮是全台單一鄉鎮最大馬鈴薯產地，農民與各大食品、餅乾工廠契約種植，民眾吃的馬鈴薯片大多來自斗南，但斗南馬鈴薯卻不知名。

斗南鎮公所今舉辦「斗南馬鈴薯成名之路」活動，提供1萬1000份馬鈴薯創意料理，包括馬鈴薯糕、彩色馬鈴薯圓、炸馬鈴薯冰淇淋、馬鈴薯竹筍沙拉等，讓民眾以後吃到馬鈴薯就想到斗南。

很多民眾不認識馬鈴薯植株，公所舉辦上下午各一場挖馬鈴薯活動，只要5張發票就能兌換一個空袋，豈知人潮超乎踴躍，一早就有歐巴桑置板凳排隊，且當地挖馬鈴薯高手出動，夾帶飼料袋、水桶、購物袋，不到半小時馬鈴薯田就被地毯式挖過一遍，公所人員緊急廣播請「手下留薯」。