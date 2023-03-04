男性過度頻繁「打手槍」自慰，是否會對身體健康造成傷害？新北市立聯合醫院泌尿科主治醫師翁竹浩表示，一般自慰頻率在正常範圍內，動作未過度激烈之下都屬於安全行為。但過度頻繁的自慰，有可能導致血尿、生殖器破皮、龜頭潰瘍，甚至動作太過激烈導致繫帶斷裂，需要進行手術縫合。

許多男性擔心過度自慰，可能導致硬度不足或早洩。翁竹浩醫師解釋，射精後男生會進入「賢者模式」（不反應期），如果短時間內過度射精，的確可能會有勃起硬度不足或無法順利勃起的狀況，也可能引起射精或生殖器疼痛。但自慰與早洩關聯性不大，過度自慰反而有可能使敏感度降低，更不容易射精。

翁竹浩醫師表示，醫學上並沒有明確建議男性每周正常射精的次數，也沒有過度射精的定義，取決於各人體力，環境，性偏好，年齡，心理狀態與生活習慣，相當因人而異。不過，臨床上也曾發生男性一天內射精5-6次，導致生殖器疼痛、血尿以及性慾下降的狀況，提醒男性射精仍要量力而為。

●早洩有分先天與後天？ 忽然撐不到3分鐘要注意

容易懷疑自己床上不夠「持久」或早洩，也是許多男性的常見迷思。翁竹浩醫師說明，醫學上的早洩可分為「先天型」與「後天型」兩種。

1. 先天型早洩：插入陰道維持不射精的時間不超過一分鐘，並且有無法控制射精的感覺，同時造成心理負面壓力，上述條件全部吻合則符合先天型早洩的定義。

2. 後天型早洩：如果從前並沒有早洩的情況，但最近維持時間突然降至3分鐘以下，合併無法控制與負向的身心影響，則可能符合後天型早洩的定義。

●台灣男性只有5分鐘？ 年輕男求醫想延長1小時

翁竹浩醫師指出，台灣男性平均插入時間約3-5分鐘，之前有年輕患者求診表示自己床上時間約10分鐘，伴侶期待延長為30分鐘，而患者希望透過治療增加到1個小時。

其實，性生活滿意度不完全取決於時間長短，尤其成人影片的情節往往是透過剪輯、重覆拍攝造成，男性不須將自身標準設定與成人影片一致。過度沉迷成人影片的刺激情節，反而可能導致性慾減弱。

●早洩有哪些治療方式？ 來路不明藥、食品勿亂吃

快槍俠何時該就醫？翁竹浩醫師提醒，如果符合上述症狀與條件，建議及早就醫尋求專業協助。治療早洩的方式除了行為療法以外，也可以考慮自費藥物必利勁（Dapoxetine）以及賦久勁（Fortacin）。Dapoxetine屬於口服藥物，可以延長射精時間2.5至4倍，Fortacin則是噴劑劑型，也有類似效果，兩者用藥上都算方便，副作用發生的機率也不太高。

翁竹浩醫師指出，診間經常有患者詢問各種來路不名的藥品、食品是否有助於改善性功能，這類藥食品通常產地、成份不明確，且未經過完整製藥安全檢查，包裝上的成份標示未必可信。補充無效不只浪費金錢，還可能有潛在的傷身風險。提醒男性有任何性功能障礙狀況，應諮詢泌尿科醫師。

●性功能與荷爾蒙息息相關 男性要注意四大生活習慣

翁竹浩醫師表示，男性要維持良好的性功能，應注意充份的睡眠、運動、維持體重及減少壓力，才能保持男性荷爾蒙正常分泌。尤其現代人壓力龐大，容易導致情緒問題，也可能削弱性慾與性功能。過重及肥胖則會影響血管循環與充血能力，也是造成性功礙障礙的可能因素。

男性擔心雄風不足，性功能迷思因而五花八門，翁竹浩醫師指出，常見如入珠會增加性能力、多吃動物的「鞭」可以壯陽都並非正確觀念。此外，喝酒、抽菸都會造成性功能障礙，喝越多、抽越兇，對性功能及身體傷害就越大，建議盡量避免。更不應抱持喝紅酒或烈酒就不影響身體的錯誤看法。

另外，確診COVID-19或「長新冠」症候群，是否會影響男性性功能？翁竹浩醫師指出，疫情早期部份病例報告顯示確診似乎與性功能障礙有所關聯，但最近的數據已證實兩者之間並無因果關係，當懷疑自己有性功能障礙或早洩問題，應盡早至泌尿科就醫檢查，平時也應維持良好生活習慣，才是長保雄風的正確觀念。

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