大陸騰訊網消息，內蒙古阿拉善阿拉善左旗新井露天煤礦2月22日坍塌，截至2月23日22時30分，救出12人，其中6人生還、6人死亡後，已滿十天，失聯47人迄今仍無消息，此時煤礦老闆卻表示此事與自己沒有關係，因為股權早已經轉讓了。

煤礦人員回憶，事發當時新井煤業礦坑旁的山體已出現坍塌徵兆，這時大家想要快速逃離現場，但被沙塵直接堵住出口，同時上方山體像洪流般一樣湧向坑底，整個時間不過30秒，還未及時撤離出來人員就全部都埋在了下面。

現場失聯人員，以寧夏青銅峽市及周邊縣市人較多，還有的來自內蒙、甘肅、河南等地，年齡從20到50歲不等，其中有很大一部分人都是近兩年才到新井煤礦工作，有的才去了十來天。他們當中很多人以前從未有過煤礦的工作經歷，有的原來是開客車的，有的在家開挖掘機或者卡車，但這幾年因為種種因素，他們都選擇了去礦上尋找出路。

事故發生後，扒出新井煤業的黑歷史：這個新井煤業此前就一直存在安全問題，始終都沒有整改完成。

調查發現新井煤業成立於1999年，曾用名為青銅峽市新井煤業有限公司，註冊資本為5000萬元（人民幣，下同），目前法人代表是王學雲，背後股東有兩個，分別是陳逢幹和丁瑞。兩人分別持有80％和20％。

2002年，陳逢幹一次國有煤礦拍賣會上，以1000萬元的資金拍到了快要倒閉的大榆樹溝煤礦，為他帶來財富，同時也讓他對整個煤礦行業有了全新的認識，從那以後就一直大量佈局煤礦行業的經營活動。

事故出現後，陳逢幹不是想著及時補救，而是出來發聲說自己並不是這家新井煤業的老闆，甚至能一股都沒有了，之所以還會出現他的名字，只是因為還沒有進行股權轉證，合約還沒有簽好。

在調查新井煤業老闆時，還發現這個公司此前就存在多項安全問題，不僅涉及到債務，還有稅務，及其他方面問題。但就是這樣一家公司卻還能連續經營下去，沒有被停業，被註銷。

調查發現，陳逢幹在2004年起就成了失信被執行人，卻能一直經營下去。而後媒體發現，2015年和2016年，新井煤礦確實發生過安全事故造成兩人死亡。事故發生當時並沒有積極向主管部門報告，選擇刻意隱瞞。

通過調查，還發現新井煤業還涉及到一些司法案件，曾被列為失信被執行人13次，整體的失信金額也達到了7.57億元，同時還存在多次處罰問題，而其安全問題是最多。

在2017年，新井煤業就曾被安全生產監督管理局行政處罰，由於安全未達標，所以罰款990萬元。停止一切與建設相關的行為。可以發現，新井煤業早就存在問題，只是一直沒有得到更好的整改，同時也不能因為陳逢幹的一句話說手續沒辦完，就可以卸責。