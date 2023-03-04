詐騙集團分飾多角，還假意提醒被害人小心不要被詐騙。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

詐騙集團假意提醒民眾注意別被詐，借此取信於被害人。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

一名女子花了80萬上網投資，卻誤入詐騙集團圈套，後因想拿回本金，又遭詐團另闢幣安交易網站指示再投40萬，就能拿回本金，還貼心叮嚀女子近日詐騙猖獗，要小心遭詐。女子為盡快拿回本金，準備前往銀行操作時，機警行員提醒金額過大，警方到場後也告知匯款帳戶為詐騙警示帳戶，女子順利保住40萬未被詐騙。

女子投入80萬上網投資，渾然不覺是詐騙集團所設陷阱，一開始還能拿回少許利息，女子感覺投資不划算，想撤回本金，但詐團卻告知，需再匯40萬元，才可領回本金，並指示女子前往某幣安交易網站，投入現金後使用交易網站轉成數值幣，再用幣安買賣數值幣，即可將本金拿回。

為取信女子，一人分飾多角的詐騙集團成員，還在通訊軟體中提醒被害女子，「提醒您，最近很多詐騙集團，或是朋友網友介紹投資，或是網路上不明廣告，通通是詐騙喔，記得注意安全喔，因為被騙走的錢是找不回來的。提醒您我們沒有跟任何平台、老師、個人合作，務必提高警覺預防詐騙。」甚至還要被害人，如果投資大筆金錢，對平台有疑問都可以打165反詐騙諮詢。

女子依約前往銀行準備匯款時，行員發現女子匯款金額龐大，提醒女子恐遭詐騙，同時向竹北分局報警。警方抵達現場後，也發現女子準備匯款的帳戶已被註記為詐騙警示帳戶，女子順利保住40萬元。

竹北分局為宣導反詐騙，將警政署長黃明昭拍攝的反詐阿昭SHOW請轄內業者協助撥放，並提醒民眾，遇到勿輕易相信詐騙集團話術，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。