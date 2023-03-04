「一帶一路」倡議提出十年來，取得了一系列國際合作成果，但也有個別國家質疑中國與沿線國家的合作引發了債務風險、中國對非洲的減債行動不力。大陸十四屆全國人大發言人王超表示，開展「一帶一路」合作，中國從不附加任何政治條件，也從不謀取任何政治私利。中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團緩債倡議和個案債務處理，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

十四屆全國人大一次會議新聞發佈會今天中午12點在人民大會堂舉行。人大發言人王超表示，2013年，中國國家主席習近平著眼於人類前途命運，以及中國和世界的發展大勢，提出了「一帶一路」倡議。十年來，在各方共同努力下，「一帶一路」的朋友圈不斷擴大，現在已經有150多個國家和30多個國際組織簽署了合作文件。「一帶一路」的務實合作持續深化拓展，為各國發展經濟、增加就業、改善民生作出了積極貢獻，已經成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。

王超表示，開展「一帶一路」合作，中國從不附加任何政治條件，也從不謀取任何政治私利。個別國家說中國在非洲製造「債務陷阱」，那我們可以看一看國際組織的統計數字是怎麼說的。

王超表示，根據世界銀行等國際組織統計，中國不是非洲債務的最大債權方，多邊金融機構和商業債權人在非洲所持債權佔到了非洲整體外債的近3／4，他們在非洲債務中才真正佔據大頭。

王超表示，中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團緩債倡議和個案債務處理，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

王超表示，在「一帶一路」倡議十週年這個重要的歷史時點上，我們願意與共建「一帶一路」夥伴一道，回顧成就、總結經驗、規劃未來，繼續推動高質量共建「一帶一路」取得新發展。

王超表示，中國全國人大願與共建「一帶一路」國家立法機構加強交流與合作，為「一帶一路」建設提供堅實的法治保障。