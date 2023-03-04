國際拳擊總會（International Boxing Association）主席克列姆列夫（Umar Kremlev）今天說，俄羅斯和白俄羅斯運動員應該要能代表國家參賽。

路透社報導，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭後，國際奧林匹克委員會（IOC）發布宣言對俄國和白俄實施制裁，包括不得於兩國舉辦國際體育活動，且任何體育活動不得出現兩國旗幟、國歌、代表色或國家識別。但國際拳總去年10月撤除對俄國與白俄選手的禁令。

克列姆列夫告訴路透社：「他們應該參賽，不該因人設事。每個國際組織都應該秉持這種標準。」

「身為國際單項協會，我們必須保護每位運動員。我們必須瞭解，對運動員來說最重要的是能出賽及聆聽自家國歌、看著自家國旗升起。」

「國際奧會只能給建議。他們的憲章明確規定，不可能懲罰運動員，或侵犯他的權利。」

由於俄國和白俄拳擊手參賽，部分國家有意抵制世界拳擊錦標賽，國際拳擊總會為此已對計11個國家展開紀律處分程序。