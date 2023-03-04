該販毒集團皆使用密語或行話進行毒品交易，並以「清冠藥包」代稱「毒品咖啡包」，掛葫蘆賣毒品，以買5送1或老顧客打折方式販售，對象多為年輕族群。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市19歲李姓少年近期為替女友買車加入販毒集團，日前其母於兒子房內發現不明塑膠包裝，疑似為新聞報導之毒品咖啡包，向警方報案求助，警方立即組成專案小組偵辦，在台中市區逮獲毒販，當場查獲新興毒品咖啡包數十包，警方將其詢後依販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，該販毒集團主嫌會誘惑派遣急需用錢的年輕人，作為俗稱「小蜜蜂」的毒品送貨員；李姓少年就是為幫女友買車作為生日禮物，欲籌措約80萬金錢，因遭誘惑賺錢速度快，而加入販毒集團。

經警方調查，該集團是以微信群組或隱匿性較高之LINE群組拉客，或透過「資深朋友」互相介紹，其通訊內容隱密不易遭人察覺，該販毒集團皆使用密語或行話進行毒品交易，並以「清冠藥包」代稱「毒品咖啡包」，掛葫蘆賣毒品，以買5送1或老顧客打折方式販售，對象多為年輕族群。

李姓少年僅第2次販毒就遭警方逮獲，警方依其交易模式，於台中市區逮捕李姓少年，並當場查獲新興毒品咖啡包數十包，詢後將李姓少年依販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

烏日警分局呼籲，吸毒一時、危害一生，民眾如於網路遊戲或群組，發現以暱稱代替疑似毒品之食品或藥物者，切勿好奇嘗試，也不要誤入「快速、輕鬆賺錢」的求職陷阱，遭販毒集團利用，而身負重罪。

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