Video of Russian Su-34 fighter/bomber going down in flames near Russian-occupied Ukrainian town of Yenakiyeve, Donetsk Oblast, deep in Russian-held territory on March 3. Thought to have been shot down by Russia's own air defenses. pic.twitter.com/t58Vi1goIJ — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) March 3, 2023

就在烏克蘭說，它在東部的頓內茨克（Donetsk）上空擊落1架俄羅斯蘇（Su）-34「後衛」（Fullback）戰鬥轟炸機後，俄羅斯消息人士卻說，那可能是被己方火力擊落的。

據《動力》（The Drive）網3日報導，雙方都有共識的點在於，俄羅斯的確折損了1架Su-34戰鬥轟炸機。而社群媒體上出現的影片顯示，它顯然被防空砲火擊中後，如自由落體般墜落地面。

烏克蘭空軍在Telegram上說，2023年3月3日下午約1點30分時，東方空軍司令部尼科波（Nikopol）防空飛彈團防空砲手在埃納基耶沃（Yenakiyevo）區摧毀了1架俄羅斯Su-34戰轟機。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）周五說，它是被烏軍的S-300防空系統擊落的。他並指出，機上1名駕駛喪生，另一人準備陪他，而烏克蘭空軍防空戰士已經好久沒有擊落這類目標了，覺得很高興。

Yet another angle of that Russian Su-34 being shot down. pic.twitter.com/uEdSzhsO4a — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 3, 2023

烏克蘭曝在東部的頓內茨克（Donetsk）上空擊落1架俄羅斯蘇（Su）-34「後衛」（Fullback）戰鬥轟炸機

然而，公開來源情報團體（OSINT）「烏克蘭武器追蹤者」（Ukraine Weapons Tracker）說，初步情資顯示，Su-34是被自家人擊落的。雖然俄羅斯國防部尚未評論，但俄方著名Telegram軍事觀察頻道Rybar說，機上兩名飛行員都生還，根據事發地點初步推測，它是被自家砲火所擊落。文中指出，埃納基耶沃位於後方，而烏克蘭防空系統最近的位置起碼在 35 公里以外，也因此，它很可能是俄軍自家防空砲火下的另一個犧牲品。

不過，稍後他們又說，Su-34會墜毀，也可能是故障所致。Rybar在文中指出，兩名飛行員在成功彈射逃生前，將戰機開到田野上空，以免導致地面民眾死傷。而飛機墜毀的原因無法確知，可能是技術故障，也可能是自家防空砲火造成的。